Культовая игрушка молодежи 90-х годов "Тамагочи" стала особенным явлением в жизни детей и подростков той эпохи. Сегодня этому продукту исполнилось уже 30 лет, но он по-прежнему остается популярным карманным гаджетом во всем мире.

За последние 12 месяцев количество проданных игрушек в мире уже превысило 100 миллионов штук, а их популярность давно вышла за пределы Японии. Об этом пишет издание Mainichi.

После дебюта в 1996 году цифровая игрушка в виде животного стала настоящим хитом, покорив сердца молодежи. Чаще всего их можно было увидеть на сумках японских старшеклассниц, которые вешали устройство на цепочку, прикрепленную к своим сумкам.

"Игровое устройство в форме яйца претерпело изменения, получив новые функции, такие как возможность играть вместе через инфракрасную связь. Его популярность возросла после того, как игра была адаптирована в телевизионный мультфильм", — пишут журналисты.

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Так, по состоянию на 2025 год количество проданных Tamagotchi превысило 100 миллионов, из которых 49 процентов было отправлено в Японию, в США — 33 %, а в Европу, на Ближний Восток и в Африку — 16 %.

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В настоящее время, как сообщают СМИ, устройства Tamagotchi доступны более чем в 50 странах и регионах. Последний из девайсов — это Tamagotchi Paradise, представленный летом 2025 года, который оснащён регулятором, позволяющим игрокам увеличивать и наблюдать за своими питомцами через мобильную связь.

"Мы хотим создать среду, в которой Тамагочи станет частью повседневной жизни людей", — сказал Чисато Аояги, представитель компании-разработчика Bandai.

Японские эксперты отмечают, что возрождение культовой игрушки обусловлено несколькими ключевыми причинами. Теперь она стала адаптивной (оснащена Wi-Fi, Bluetooth и другими видами связи), имеет достаточно длительное время работы от батареи и позволяет управлять действиями с помощью дисплея.

Другая сторона медали — это сотрудничество с брендами, наличие сопутствующих товаров в комплекте с игрушкой и широкий выбор продукции с учетом пожеланий клиентов. Дополнительным фактором интереса стала бурная волна интереса зумеров и альфа-поколения к ретромоде 90-х, которая превратилась в сверхпопулярный тренд — начиная с товаров и услуг и заканчивая ретро-стилем одежды, игрушек и гаджетов.

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