Культова іграшка молоді 90-х років Тамагочі стала особливим явищем у житті дітей та підлітків тієї епохи. Нині цей продукт пройшов позначку в 30 років, але продовжує залишатися популярним у світі кишеньковим девайсом.

За останні 12 місяців кількість проданих іграшок у світі вже перевищила 100 мільйонів штук, а їх популярність давно вийшла за межі Японії. Про це пише видання Mainichi.

Після дебюту у 1996 році цифрова іграшка-тварина стала величезним хітом, завоювавши серця молоді. Найбільше їх було помітно на сумках японських старшокласниць, які вішали пристрій на ланцюжок, прикріплений до своїх сумок.

"Ігровий пристрій у формі яйця зазнав трансформацій, додавши нові функції, такі як можливість грати разом через інфрачервоний зв'язок. Її популярність зросла після адаптації гри у телевізійну анімацію", — пишуть журналісти.

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Так станом на 2025 рік кількість проданих Tamagotchi перевищила 100 мільйонів, з яких 49 відсотків були спрямовані до Японії, до США — 33%, а Європа, Близький Схід і Африка — 16%.

Чому Тамагочі переживає другу молодість: думки експертів

Нині, як пише ЗМІ, пристрої Tamagotchi доступні більш ніж у 50 країнах і регіонах. Останній з девайсів — це Tamagotchi Paradise, представлений влітку 2025 року, який має регулятор, що дозволяє гравцям збільшувати і спостерігати за своїми улюбленцями на рівні мобільного зв'язку.

"Ми хочемо створити середовище, де Тамагочі стане частиною повсякденного життя людей", — сказав Чісато Аоягі, представник компанії-розробника Bandai.

Японські експерти кажуть, що ключовими стали кілька причин у поверненні культової іграшки до життя. Тепер вона стала адаптативною (має Wi-Fi, Bluetooth та інші види зв'язку), досить тривалий заряд батареї та управління діями з дисплеєм.

Друга сторона медалі — це колаборація із брендами, наявність супутніх товарів у комплекті до іграшки та широкий вибір продукту під запити клієнтів. Додатковим фактором інтересу стала бурхлива хвиля інтересу зумерів і альфа до ретромоди 90-х, яка стала надсильним трендом — починаючи від товарів і послуг і завершуючи ретро-стилем одягу, іграшок і девайсів.

Раніше Фокус повідомляв про тренд самотності замість стосунків серед зумерів. Представники покоління Z обирають самотнє життя, яке в мережі називають "соло-максинг", переважно як захисний механізм.

Згодом стало відомо, що молодь Південної Кореї зробила читання новим вірусним трендом. Фахівці говорять, що причиною такої зміни інтересів стали кілька ключових факторів.