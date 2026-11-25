В соцсетях последним трендом стали прыжки со скакалкой в виде коллекционных игрушечных солдатиков. Сами авторы мема говорят, что эта случайная шутка понравилась всем, а после публикации в интернете она быстро стала мегавирусным хитом.

На данный момент за две недели ролики в сети набрали миллионы просмотров, а пользователи уже создали фан-страницы, нарисовали персонажей и даже начали спорить о том, кто из прыгунов лучший. Об этом говорится в материале издания Wired.

СМИ пишут, что речь идет об артистах тематического шоу в парке развлечений SeaWorld Orlando в США. Там артисты-аниматоры выступают в масках и костюмах солдатиков, выполняя сложные трюки со скакалками, однако самая большая ирония заключается в том, что популярность им принесли не танцы, а то, как ИИ создал серию шуточных видео.

Автором этих роликов стал Девин Микс, который уже более 20 лет развлекает публику в Орландо и известен под псевдонимом Холидейв (Holydаve — отсылка к Holy Dive, что означает "праздничный прыжок" или "прыжок веры"). Он рассказывает, что создал серию мемов для коллег, но им так понравилась эта история, что они выложили её в сеть.

Видео дня

Благодаря ИИ артисты создали целую вселенную с героями, где голос с помощью алгоритма рассказывает о достижениях персонажей, их физических возможностях, рекордах и даже личной жизни, словно артисты из тематического парка — звезды спорта. Главными персонажами истории являются Джекэри Джингсон (Jackary Jingleson), Шугар-снуки (Sugarsnookie), Соулья-той (Soulja Toy), Большой Каштан (Big Chesnut) и Фрости Максли (Frosty McSleigh).

Кроме того, ИИ использовал персонажей и придумал мир на основе реальных фактов — Каштан и Шугарснуки действительно находятся в длительных отношениях, а Джекери в свое время установил рекорд США по скорости прыжков на скакалке.

На данный момент общая аудитория артистов уже превысила 3,1 млн подписчиков. Сам господин Микс отмечает, что, несмотря на заявления о коммерческом подтексте историй, именно отсутствие рекламы и полное отсутствие меркантильности сделали ролики и истории с ними суперхитом социальных сетей.

Журналисты пишут, что пользователи уже начали создавать крупные фан-группы, а компания WeFlip, известная в США как постановщики акробатических трюков, получает запросы на участие солдатиков в рождественских шоу. Господин Микс говорит, что его коллеги подумывают о том, чтобы отправиться в турне по США, и благодарен коллегам, которые оценили шутку и выложили её в сеть, что и принесло им известность.

Ранее Фокус сообщал о том, как культовая игрушка 90-х отмечает 30-летие и почему переживает новый бум. Сейчас этому продукту уже исполнилось 30 лет, но он по-прежнему остается популярным карманным гаджетом во всем мире.

Впоследствии стало известно, что реакция французской активистки на вопрос о её партнёре стала мемом. Известная феминистка и активистка из Франции Анн-Сесиль Мейферт стала звездой нового мема благодаря своей реакции в прямом эфире.