Известная феминистка и активистка из Франции Анн-Сесиль Мейферт стала героиней нового мема из-за своей реакции в прямом эфире.

Её реакция стала вирусной, когда телеведущая рассказала, что она — девушка топ-менеджера канала, пишет The Sun.

После того как журналистка рассказала о своей личной жизни, Анн-Сесиль Мейферт, казалось, потеряла дар речи.

Французская активистка стала героиней мемов

В опубликованном видео ведущая рассказывает, что партнер Мейферта является заместителем руководителя France Télévisions, который возглавляет общественный канал Franceinfo.

В ответ глаза активистки расширились от полного удивления, и она сказала: "Ну и что?"

Явно возмущённая этим раскрытием информации, она добавила: "Это — настоящий скандал".

Затем Мейферт обращается к одному из других участников дискуссии и спрашивает у мужчины: "Кто ваш партнер?".

Видео дня

Когда передача закончилась, гостья в ярости покинула съёмочную площадку, а затем хлопнула дверью на выходе.

Затем Анн-Сесиль Мейферт рассказала об этом инциденте в социальных сетях. Она заявила, что "унижена" и "оскорблена" из-за этой ситуации.

А также подчеркивала, что "глубоко привержена" принципам "профессиональной этики, прозрачности и честности".

"Многие, если не все женщины, знакомы с этим: когда их приравнивают к мужу, отцу, начальнику — мужчине, который якобы стоит за тем, что они делают", — написала активистка.

В ответ на обвинения телеведущий заявил, что они обнародовали эту информацию в рамках новых правил, касающихся прозрачности и полного раскрытия информации, с целью выявления конфликтов интересов при подготовке репортажей.

Однако позже представители телеканала признали, что студия должна была предупредить активистку о том, что они раскроют этот факт до начала трансляции.

Янник Летраншан, руководитель отдела этики и прозрачности канала Franceinfo, заявил, что они понимают противоречие между "необходимой прозрачностью" и риском "сведения личности" к статусу партнера кого-то другого.

Энн-Сесиль Мейферт стала героиней нового мема Фото: Скриншот

Но реакция активистки стала вирусной в сети. Многие пользователи начали распространять эти кадры как новые мемы, которые набирали сотни реакций и репостов.

Напомним, что украинские пользователи социальных сетей отреагировали мемами на разрушение Крымского моста 16 и 17 ноября. В соцсетях фото моста с обрушившимся пролетом превращают в логотипы, графики и кадры из известных интернет-мемов.

Кроме того, 1 ноября россияне планировали напугать украинцев фейковым сообщением о ядерной угрозе, но вместо этого получили ответ в виде "тонны" мемов.