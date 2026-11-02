Уличные драки и Кличко: украинцы шутят о "ядерной угрозе" (фото)

Вечером 1 ноября россияне планировали напугать украинцев фальшивым предупреждением о ядерной угрозе, но вместо этого получили ответ в виде "тонны" мемов.

В Threads полно забавных и ироничных комментариев на сообщение хакеров, написанное на русском языке, что сразу же их выдало.

Мемы о "ядерной угрозе"

Украинцы начали представлять себе, как на самом деле должна была бы выглядеть иллюстрация к таким сообщениям — кот в противогазе и кот, готовый к уличным боям.

"Украинцы, пережившие за 1 минуту угрозу ядерного удара, уличных боев и химической атаки", — пишут пользователи сети.

Мемы о "ядерной угрозе" Фото: Threads

Мемы о "ядерной угрозе" Фото: Threads

Мемы о "ядерной угрозе" Фото: Threads

После того как ядерная угроза отступила, украинцы начали "выбрасывать" гробы на свалку.

А компания "ДТЭК" опубликовала графики уличных боев.

Мемы о "ядерной угрозе" Фото: Threads

Графики уличных боев Фото: Threads

Мемы о "ядерной угрозе" Фото: Threads

В частности, пользователи сети представили, как выглядит приложение воздушной тревоги после пережитого за один вечер.

Видео дня

Мемы о "ядерной угрозе" Фото: Threads

Мемы о "ядерной угрозе" Фото: Threads

Мемы о "ядерной угрозе" Фото: Threads

Сообщение о "ядерной угрозе" на русском языке

Первым признаком того, что приложение "взломали", стало сообщение хакеров на русском языке. Украинцы активно шутят на эту тему.

"Я вижу, ты ни бе ни ме", — обращаются пользователи сети к россиянам.

А к уличным дракам киевляне, как никто другой, "готовы". Ведь у них мэр — чемпион мира по боксу.

Мемы о "ядерной угрозе" Фото: Threads

Мемы о "ядерной угрозе" Фото: Threads

Мемы о "ядерной угрозе" Фото: Threads

Кроме того, украинцы "наслаждались" реакцией россиян, когда те поняли, что им не только не удалось нас напугать, но и вызвали целую волну шуток.

Мемы о "ядерной угрозе" Фото: Threads

Мемы о "ядерной угрозе" Фото: Threads

Мемы о "ядерной угрозе" Фото: Threads

В частности, украинцы продемонстрировали либо радостные, либо нейтральные реакции на такое сообщение — но это точно не был страх.

Также представляли, какие действия разработчиков украинского приложения могли привести к такому развитию событий.

"Привет, я Влад, сегодня мой первый день в качестве разработчика в приложении "Воздушная тревога". Не поверите, но я сегодня выиграл миллион гривен в лотерее, мне даже пришло письмо с подтверждением. Пусть и вам повезет, хорошего вечера!" — пишет пользователь сети.

Мемы о "ядерной угрозе" Фото: Threads

Мемы о "ядерной угрозе" Фото: Threads

Мемы о "ядерной угрозе" Фото: Threads

Мемы о "ядерной угрозе" Фото: Threads

Вспомнили и о визите в Киев актёра Николая Костера-Вальдау, звезды "Игры престолов".

Мемы о "ядерной угрозе" Фото: Threads

Мемы о "ядерной угрозе" Фото: Threads

Мемы о "ядерной угрозе" Фото: Threads

Мемы о "ядерной угрозе" Фото: Threads

После октября 2026 года для украинцев открылся "новый уровень".

"Хакеры из Северной Кореи взломали Binance и похитили 7 млрд долларов. Хакеры из России взломали приложение "Тревога" и объявили об угрозе уличных столкновений", — пишут пользователи сети.

Мемы о "ядерной угрозе" Фото: Threads

Мемы о "ядерной угрозе" Фото: Threads

Мемы о "ядерной угрозе" Фото: Threads

Кто-то писал, что и сам хочет принять участие в уличных боях после отключений света, а кто-то подчеркивал, что на работу в понедельник всё равно придётся идти.

Мемы о "ядерной угрозе" Фото: Threads

Мемы о "ядерной угрозе" Фото: Threads

Мемы о "ядерной угрозе" Фото: Threads

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Известный датский актёр, звезда сериала "Игра престолов" Николай Костер-Вальдау неожиданно прибыл в столицу Украины в конце октября. Это событие вызвало волну мемов в сети.

Люди шутили о "Григории Сковороде", который пришел писать радиодиктант, об орфографии некоторых сложных слов и не только.

"Досталось" и Насте Каменских, которая недавно рассказала, что из-за украинского языка у неё появилась киста.