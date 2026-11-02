Вуличні бої та Кличко: українці жартують про "ядерну загрозу" (фото)

Увечері 1 листопада росіяни планували налякати українців фейковим сповіщенням про ядерну загрозу, натомість отримали відповідь у вигляді "тонни" мемів.

Threads переповнений смішними та іронічними реакціями на повідомлення хакерів, написане російською мовою, що одразу ж видало їх.

Меми про "ядерну загрозу"

Українці почали уявляти, як насправді мала б виглядати ілюстрація таких сповіщень — кіт у протигазі та кіт, готовий до вуличних боїв.

"Українці, коли пережили за 1хв загрозу ядерки, вуличних боїв та хімічної атаки", — пишуть користувачі мережі.

Меми про "ядерну загрозу" Фото: Threads

Меми про "ядерну загрозу" Фото: Threads

Меми про "ядерну загрозу" Фото: Threads

Після відбою ядерної загрози українці почали "викидати" труни у смітник.

А ДТЕК опублікував графіки вуличних боїв.

Меми про "ядерну загрозу" Фото: Threads

Графіки вуличних боїв Фото: Threads

Меми про "ядерну загрозу" Фото: Threads

Зокрема, користувачі мережі уявили, як виглядає додаток повітряної тривоги після пережитого за один вечір.

Меми про "ядерну загрозу" Фото: Threads

Меми про "ядерну загрозу" Фото: Threads

Меми про "ядерну загрозу" Фото: Threads

Сповіщення про "ядерну загрозу" російською

Першою ознакою того, що додаток "зламали", стало повідомлення хакерів російською мовою. Українці активно жартують на цю тему.

Видео дня

"Я бачу ти ні бе ні ме", — звертаються користувачі мережі до росіян.

А до вуличних боїв кияни, як ніхто інший, "готові". Адже в них мер — чемпіон світу з боксу.

Меми про "ядерну загрозу" Фото: Threads

Меми про "ядерну загрозу" Фото: Threads

Меми про "ядерну загрозу" Фото: Threads

Також українці "смакували" реакцію росіян, коли вони зрозуміли, що їм не просто не вдалося налякати нас, а ще й запустити хвилю жартів.

Меми про "ядерну загрозу" Фото: Threads

Меми про "ядерну загрозу" Фото: Threads

Меми про "ядерну загрозу" Фото: Threads

Зокрема, українці показали свої або радісні, або нейтральні реакції на таке сповіщення — але це точно не був страх.

Також уявляли, які дії програмістів українського застосунку могли призвети до такого ходу подій.

"Привіт, я Влад, сьогодні мій перший день як розробника в додатку "Повітряна тривога". Не повірите, але я сьогодні виграв мільйон гривень в лотереї, мені навіть імейл прийшов з підтвердженням. Нехай і вам щастить, гарного вечора!" — пише користувач мережі.

Меми про "ядерну загрозу" Фото: Threads

Меми про "ядерну загрозу" Фото: Threads

Меми про "ядерну загрозу" Фото: Threads

Меми про "ядерну загрозу" Фото: Threads

Пригадали і візит актора Ніколая Костера-Вальдау, зірки "Гри престолів", до Києва.

Меми про "ядерну загрозу" Фото: Threads

Меми про "ядерну загрозу" Фото: Threads

Меми про "ядерну загрозу" Фото: Threads

Меми про "ядерну загрозу" Фото: Threads

Після пережитого жовтня 2026 року для українців відкрився "новий рівень".

"Хакери з Північної Кореї взламують Бінанс і крадуть 7 млрд доларів. Хакери з Росії взламують застосунок тривога і оголошують загрозу вуличних боїв", — пишуть користувачі мережі.

Меми про "ядерну загрозу" Фото: Threads

Меми про "ядерну загрозу" Фото: Threads

Меми про "ядерну загрозу" Фото: Threads

Хтось писав, що і сам хоче взяти участь у вуличних боях після відключень світла, а хтось наголошував, що на роботу в понеділок все одно треба буде йти.

Меми про "ядерну загрозу" Фото: Threads

Меми про "ядерну загрозу" Фото: Threads

Меми про "ядерну загрозу" Фото: Threads

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Відомий данський актор, зірка серіалу "Гра престолів" Ніколай Костер-Вальдау несподівано приїхав до столиці України наприкінці жовтня. Інфопривід не обійшовся без хвилі мемів у мережі.

Люди жартували про "Григорія Сковороду", який прийшов писати Радіодиктант, правопис деяких складних слів і не тільки.

"Дісталося" і Насті Каменських, яка нещодавно розповіла, що через українську мову в неї зʼявилася кіста.