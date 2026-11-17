Украинские пользователи социальных сетей отреагировали мемами на разрушение Крымского моста 16 и 17 ноября. В соцсетях фото переправы с обрушившимся пролетом превращают в логотипы, графики и кадры из известных интернет-мемов.

Фотография Крымского моста с провалом на месте автомобильного пролета за несколько часов стала поводом для десятков шуток в украинском сегменте социальных сетей. Наиболее активно их публикуют в Threads, и самые популярные посты уже собрали тысячи реакций. Фокус собрал лучшие из них.

Форму разрушенного участка изобразил пользователь dima.chykhaida: он нарисовал на фотографии красную линию, повторяющую очертания уцелевшей арки и пропасти под ней.

"На Крымском мосту организовано чисто синусоидальное движение".

Пользователи добавили к мосту "синусоидальное движение"

Автор поста dopys_iz_lotka пародировал логотип службы доставки. На снимке моста он разместил фирменный знак Meest с подписью "уже не Express".

Видео дня

Вариант восстановления переправы предложил пользователь nikvvp, встроив в провал знаменитый длинный стол Владимира Путина.

"Вот и стол Путина пригодится".

В провал на фото вставили стол Путина

Аккаунт merch.lab_ua опубликовал графический эскиз моста со словом "Потопили" на самом изображении.

Еще один популярный пост от hard.pht объединил фото моста с кадром танцоров с гробом:

"Крымский мост решил отдохнуть. Ну, туда ему и дорога…".

Кроме того, многие пользователи распространяют видео-мемы на эту тему. В частности, вспомнили реакцию российского диктатора Владимира Путина на вопрос американского телеведущего Ларри Кинга о катастрофе атомной подводной лодки "Курск".

"Она утонула", — сказал тогда Путин.

Украинцы распространяют это видео после появления сообщений о том, что арка Крымского моста обрушилась и утонула.

Также вспомнили кадр из советского мультфильма "Волшебное кольцо".

"Где мой мост?!"😂🤣🤡. 4/x https://t.co/wkULOLq59H — КРИМський бандерівець (@CrimeaUA1) November 17, 2026

Еще один мем о Крымском мосте высмеял онлайн-голосование Путина на последних "выборах" в Государственную думу РФ.

https://t.co/6WjevPhPCG — Демон Сократа (@truffaldino_w) November 17, 2026

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 ноября Крымский мост в оккупированной Керчи подвергся массированной атаке дронов и ракет. Первые сообщения об ударах появились около полуночи, в 00:37 российские власти полуострова подтвердили атаку, а впоследствии в сети было опубликовано видео момента попадания непосредственно в арку.

Также сообщалось, что одна из металлических арок и автомобильный пролет под ней полностью уничтожены. Об этом заявили в СБУ, подтвердив проведение собственной спецоперации. Она длилась около месяца и состояла из семи этапов, а автомобильная часть была отработана с помощью ракет-дронов "Паляница".

Кроме того, кадры пролета предположительно крылатой ракеты FP-5 "Фламинго" и момент попадания в мост были опубликованы OSINT-каналами. В России последствия двух ударов подряд описывают гораздо сдержаннее – Следственный комитет сообщил лишь о "повреждении конструкции" и возбудил дело о терракте.