Мемами відповіли українські користувачі соцмереж на руйнування Кримського мосту 16 і 17 листопада. У соцмережах фото переправи з обваленим прольотом перетворюють на логотипи, графіки та кадри з відомих інтернет-жартів.

Знімок Кримського мосту з проваллям на місці автомобільного прольоту за кілька годин став основою для десятків жартів в українському сегменті соцмереж. Найактивніше їх публікують у Threads, і найпопулярніші дописи вже зібрали тисячі реакцій. Фокус зібрав найкращі з них.

Форму зруйнованої ділянки обіграв користувач dima.chykhaida: він домалював на фото червону лінію, яка повторює обрис уцілілої арки та провалля під нею.

"По Кримському мосту організовано чисто синусоїдний рух".

Користувачі домалювали мосту "синусоїдний рух"

Автор допису dopys_iz_lotka обіграв логотип служби доставки. На знімку мосту він розмістив фірмовий знак Meest із підписом "уже не Express".

Видео дня

Варіант відновлення переправи запропонував користувач nikvvp, вмонтувавши у провал відомий довгий стіл Володимира Путіна.

"От і стіл путіна згодиться".

У провал на фото вмонтували стіл Путіна

Акаунт merch.lab_ua опублікував графічний ескіз мосту зі словом "Потопили" на самому зображенні.

Ще один популярний допис від hard.pht поєднав фото мосту з кадром танцюристів із труною:

"Кримській міст приліг відпочити. Ну, туди йому і дорога…".

Також багато користувачів поширюють відеомеми з цієї теми. Зокрема, згадали реакцію російського диктатора Володимира Путіна на питання американського телеведучого Ларрі Кінга про катастрофу атомної субмарини "Курськ".

"Вона потонула", — сказав тоді Путін.

Українці поширюють це відео після повідомлень про те, що впала і потонула арка Кримського моста.

Також пригадали кадр з радянського мультфільму "Чарівне кільце".

"Где мой мост?!"😂🤣🤡. 4/x https://t.co/wkULOLq59H — КРИМський бандерівець (@CrimeaUA1) November 17, 2026

Ще один мем про Кримський міст висміяв онлайн-голосування Путіна на останніх "виборах" до Державної думи РФ.

https://t.co/6WjevPhPCG — Демон Сократа (@truffaldino_w) November 17, 2026

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 17 листопада Кримський міст в окупованій Керчі опинився під масованою атакою дронів і ракет. Перші повідомлення про удари з'явилися близько опівночі, о 00:37 російська влада півострова підтвердила атаку, а згодом у мережі оприлюднили відео моменту влучання безпосередньо в арку.

Також повідомлялося, що одну з металевих арок та автомобільний проліт під нею повністю знищено. Про це заявили в СБУ, підтвердивши власну спецоперацію. Тривала вона близько місяця й складалася із семи етапів, а по автомобільній частині відпрацювали ракетами-дронами "Паляниця".

Крім цього, кадри прольоту ймовірної крилатої ракети FP-5 "Фламінго" та момент влучання в міст поширили OSINT-канали. У Росії наслідки двох ударів поспіль описують значно стриманіше – Слідчий комітет повідомив лише про "пошкодження конструкції" й відкрив справу про теракт.