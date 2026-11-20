Відома феміністка та активістка з Франції Анн-Сесіль Мейферт стала зіркою нового мему через свою реакцію у прямому ефірі.

Її реакція стала вірусною, коли телеведуча розповіла, що вона є дівчиною топменеджера каналу, пише The Sun.

Після того як журналістка розповіла про її особисте життя Анн-Сесіль Мейферт, здавалося, втратила дар мови.

Французька активістка стала героїнею мемів

На опублікованому відео ведуча розповідає, що партнер Мейферта є заступником керівника у France Télévisions, який керує громадським каналом Franceinfo.

У відповідь очі активістки розширилися від повного подиву і вона сказала: "Ну і що?"

Помітно обурена цим розкриттям інформації, вона додала: "Це — абсолютний скандал".

Потім Мейферт повертається до одного з інших учасників дискусії і запитує у чоловіка: "Хто ваш партнер?".

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Коли програма закінчилася гостя розлючено пішла зі знімального майданчика, а потім грюкнула дверима на виході.

Потім Анн-Сесіль Мейферт розповіла про цей інцидент у соцмережах. Вона заявила, що "принижена" та "ображена" через цю ситуацію.

А також наполягала на тому, що "глибоко віддана" принципам "професійної етики, прозорості та чесності".

"Багато, якщо не всі жінки, знають цей досвід: бути зведеними до рівня чоловіка, батька, начальника, чоловіка, який нібито стоїть за тим, що вони роблять", — написала активістка.

У відповідь на звинувачення телеведучий заявив, що вони оприлюднили цю інформацію в рамках нових правил щодо прозорості та повного розкриття інформації, з метою виявлення конфліктів інтересів під час репортажів.

Але пізніше представники телеканалу визнали, що студія мала б повідомити активістку про те, що вони розкриють цей факт до початку трансляції.

Яннік Летраншан, керівник відділу етики та прозорості каналу Franceinfo заявив, що вони розуміють суперечність між "необхідною прозорістю" та ризиком "зведення особи" до статусу партнера когось іншого.

Анн-Сесіль Мейферт стала зіркою нового мему Фото: Скриншот

Але реакція активістки завірусилася у мережі. Багато юзерів почали поширювати ці кадри, як нові меми, що збирали сотні реакцій та поширень.

Нагадаємо, що мемами відповіли українські користувачі соцмереж на руйнування Кримського мосту 16 і 17 листопада. У соцмережах фото переправи з обваленим прольотом перетворюють на логотипи, графіки та кадри з відомих інтернет-жартів.

Також 1 листопада росіяни планували налякати українців фейковим сповіщенням про ядерну загрозу, натомість отримали відповідь у вигляді "тонни" мемів.