У соцмережах останнім трендом стали стрибки зі скакалкою в формі колекційних іграшкових солдатиків. Самі винуватці мему кажуть, що цей випадковий жарт сподобався усім, а після розміщення в інтернеті той швидко став мегавірусним хітом.

Наразі за два тижні ролики в мережі набрали мільйони переглядів, а юзери вже створили фан-сторінки, малюнки персонажів і навіть почали сперечатися про кращого з стрибунців. Про це йдеться в матеріалі видання Wired.

ЗМІ пишуть, що мова йде про артистів тематичного шоу в парку розваг SeaWorld Orlando в США. Там виконавці-аніматори виступають в масках і костюмах солдатиків, виконуючи складні трюки зі скакалками, однак найбільша іронія полягає в тому, що популярність їм принесли не танці, а те, як ШІ зробив серію жартівливих відео.

Автором цих роликів став Девін Мікс, який уже понад 20 років розважає публіку в Орландо і відомий під псевдонімом Голідейв (Holydаve є алюзією на Holy Dive — святковий стрибок або стрибок віри). Він розповідає, що зробив низку мемів для колег, але їм так сподобалася ця історія, що вони виклали її в мережі.

Відео дня

Завдяки ШІ артисти створили цілий всесвіт з героями, де голос за допомогою алгоритму розповідає про статки персонажів, фізичні можливості, рекорди та навіть особисте життя, наче артисти з тематичного парку є зірками спорту. Головними персонажами історії є Джекері Джингсон (Jackary Jingleson), Шугар-снукі (Sugarsnookie), Соулья-той (Soulja Toy), Великий Каштан (Big Chesnut) та Фрості Макслей (Frosty McSleigh).

Крім того, ШІ використав персонажів та вигадав світ на основі справжніх рекордів — Каштан і Шугарснукі справді перебувають в тривалих стосунках, а Джекері свого часу встановив рекорд США зі швидкості зі стрибків на скакалці.

Наразі загальна аудиторія артистів уже перевалила за 3,1 млн підписників. Сам пан Мікс каже, що попри заяви про комерційний підтекст історії саме відсутність реклами та нульова меркантильність і зробили ролики та історії з ними суперхітом соцмереж.

Журналісти пишуть, що користувачі вже почали створювати великі фан-групи, а компанія WeFlip, відома в США як постановники акробатичних трюків, отримує запити на участь солдатиків у різдвяних шоу. Пан Мікс каже, що його колеги думають поїхати в турне США і вдячний колегам, які оцінили жарт та виклали в мережу, що і приніс їм впізнаваність.

Раніше Фокус повідомляв про те, як культова іграшка 90-х святкує 30-річчя і чому переживає новий бум. Нині цей продукт пройшов позначку в 30 років, але продовжує залишатися популярним у світі кишеньковим девайсом.

Згодом стало відомо, що реакція французької активістки стала мемом на запитання про її партнера. Відома феміністка та активістка з Франції Анн-Сесіль Мейферт стала зіркою нового мему через свою реакцію у прямому ефірі.