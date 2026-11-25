24 ноября в столице Чешской Республики стартовал фестиваль "Неделя украинского кино". Организаторы обещают зрителям ряд новинок украинского кинематографа, а также отреставрированные черно-белые фильмы.

Сам фестиваль открылся военной драмой "Весна" режиссера Ростислава Кирпиченко, в которой рассказывается история священника Андрея, который во время российской оккупации превращает тихое сопротивление в способ сохранить человечность и веру. Об этом говорится в заявлении Фонда Филиппа Орлика.

По словам организаторов фестиваля, в программу "Недели украинского кино" вошли 12 фильмов разных жанров и годов выпуска. Их покажут на языке оригинала с чешскими субтитрами, а основными фильмами станут документальные свидетельства о войне, художественные истории об украинцах, исторические драмы и фильмы о свободе искусства.

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"Среди фильмов — "Тихая наводнение" Дмитрия Сухолиткого-Собчука о религиозной общине на Днестре, которая после начала полномасштабного вторжения присоединяется к оказанию помощи военным и гражданским, "Киллхаус" Любомира Левицкого — тактический экшн, основанный на реальной истории спасения человека с помощью дронов, и фильм "Специальная операция" Алексея Радинского, построенный на записях камер наблюдения во время оккупации Чернобыльской АЭС". — говорится в описании фонда.

Кроме того, зрителям в Чехии предложат следующие фильмы:

фильм 1934 года "Хрустальный дворец" Григория Гричера-Чериковера (после реставрации);

историческую драму "Довженко. Первый взгляд" Константина Коновалова;

сериал "Приключения казака Выговского" Семена Горова;

военную драму "Мирный 21" Ахтема Сеитаблаева;

фильм "Навсегда-навсегда" Анны Бурячковой;

"За победу!" Валентина Васяновича.

Завершит фестиваль 30 ноября драмедия "За победу!" (жанр, сочетающий драму и комедию), рассказывающая о кинорежиссёре в послевоенной Украине, его творческих трудностях и распаде семей. Сама картина получила награду как лучший фильм программы Platform Международного кинофестиваля в Торонто 2025 года и три награды Одесского международного кинофестиваля 2026 года.

Ранее Фокус сообщал о том, как в Японии стартовал крупный фестиваль украинского кино. Он продлится почти шесть недель и охватит семь крупных городов Страны Восходящего солнца.

Впоследствии стало известно о 11-м фестивале украинского кино в Варшаве. В рамках программы зрителям предложат 50 фильмов — от короткометражек до документальных картин, а после Варшавы состоится большой тур по 11 городам страны с ноября по декабрь 2026 года.