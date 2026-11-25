24 листопада в столиці Чеської республіки стартував фестиваль "Тиждень українського кіно". Організатори обіцяють відвідувачам низку новинок українського кінематографу, а також відреставровані чорно-білі стрічки.

Сам фестиваль стартував воєнною драмою "Весна" режисера Ростислава Кирпиченка, де йдеться про історію священника Андрія, який під час російської окупації перетворює тихий спротив на спосіб зберегти людяність і віру. Про це йдеться в заяві Фундації Пилипа Орлика.

За словами організаторів фесту, до програми "Тижня українського кіно" увійшли 12 стрічок різних жанрів і років створення. Їх покажуть мовою оригіналу з чеськими субтитрами, а головними кінострічкам будуть документальні свідчення про війну, художні історії про українців, історичні драми та фільми про свободу мистецтва.

"Серед стрічок — "Тиха повінь" Дмитра Сухолиткого-Собчука про релігійну спільноту на Дністрі, яка після початку повномасштабного вторгнення долучається до допомоги військовим і цивільним, "Кіллхауз" Любомира Левицького — тактичний екшн, заснований на реальній історії порятунку людини за допомогою дронів та робота "Спеціальна операція" Олексія Радинського, побудована на записах камер спостереження під час окупації Чорнобильської АЕС". — йдеться в описі фундації.

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Також глядачам у Чехії запропонують наступні кінострічки до перегляду:

фільм 1934 року "Кришталевий палац" Григорія Гричера-Черіковера (після реставрації);

історичну драму "Довженко. Перший погляд" Костянтина Коновалова;

серіал "Пригоди козака Виговського" Семена Горова;

воєнну драму "Мирний 21" Ахтема Сеітаблаєва;

фільм "Назавжди-назавжди" Анни Бурячкової;

"За перемогу!" Валентина Васяновича.

Завершить фестиваль 30 листопада драмеді "За перемогу!" (жанр поєднує драму і комедію), яка розповідає про кінорежисера у повоєнній Україні, його творчі труднощі та розпад родин. Сама робота отримала нагороду як найкращий фільм програми Platform Міжнародного кінофесту в Торонто 2025 року та три відзнаки Одеського міжнародного кінофестивалю 2026.

Раніше Фокус повідомляв про те, як у Японії розпочався великий фестиваль українського кіно. Він протриває майже шість тижнів і охопить сім великих міст країни Вранішнього сонця.

Згодом стало відомо про 11-й фестиваль українського кіно у Варшаві. В рамках програми для глядачів запропонують 50 стрічок — від короткометражок до документальних картин, а після Варшави відбудеться великий тур 11 містами країни з листопада до грудня 2026 року.