У Варшаві розпочався 11-й фестиваль українського кіно: які стрічки ввійшли в програму (фото)

У столиці Польщі стартував 11-й кінофестиваль Ukraīna!, який триватиме з 2 до 9 листопада. В рамках програми для глядачів запропонують 50 стрічок — від короткометражок до документальних картин, а після Варшави відбудеться великий тур 11 містами країни з листопада до грудня 2026 року.

Під час відкриття фестивалю з глядачами спілкувалися представники українського посольства в Польщі, митці та творці кінокартин. Про це повідомляють Укрінформ та посольство України в Польщі в Facebook.

"Звертаючись до організаторів та гостей фестивалю, Радник-посланник Віталій Білий подякував директорці фестивалю Беаті Бєронській-Лях, усій команді фундації Luna Plus, партнерам і всім причетним до організації за багаторічну працю та вагомий внесок у розвиток культурного діалогу між Україною та Польщею", — вказано в тексті заяви української амбасади в Польщі.

Цьогорічна програма фестивалю представляє 50 фільмів — 8 повнометражних ігрових стрічок, 9 документальних фільмів та 23 короткометражні роботи в конкурсних програмах. Організатори фесту говорять, що часто переживають про недостатню кількість робіт на фестивалі через бойові дії в Україні.

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Українські кінодіячі та представники посольства на відкритті програми Фото: Facebook / Посольство України в Польщі

"Щороку ми замислюємося, чи буде нам що показати на фестивалі, чи виживе українське кіно під час війни і чи зможуть кіномитці продовжувати працювати. Сьогодні українські кінематографісти працюють у дуже складних умовах, часто під загрозою бомбардувань та повітряних тривог", – зазначила директорка кінофестивалю Беата Бєронська-Лях.

ЗМІ пишуть, що після завершення фестивалю в Варшаві вся програма буде представлена в листопаді та грудні цього року в других містах Польщі. Зокрема, всі роботи фестивалю будуть показувати в Кракові, Вроцлаві, Гданську, Любліні, Глівіцах, Лодзі, Жешуві, Плоцьку, Бєльсько-Бялій, Зеленій Гурі, Познані та Перемишлі.

Раніше Фокус повідомляв про кінофестиваль "Lumière festival 2026". Цього року для публіки запропонують понад 450 різноманітних робіт — від старих кінострічок епохи німого кіно до особливої програми.

Згодом стало відомо, що "Молодість" оголосила програму короткометражних фільмів. До програми долучено 17 короткометражних фільмів, серед яких є представники України.