В Варшаве стартовал 11-й фестиваль украинского кино: какие фильмы вошли в программу (фото)

В столице Польши стартовал 11-й кинофестиваль "Ukraīna!", который продлится со 2 по 9 ноября. В рамках программы зрителям предложат 50 фильмов — от короткометражек до документальных картин, а после Варшавы состоится большой тур по 11 городам страны с ноября по декабрь 2026 года.

Во время открытия фестиваля с зрителями общались представители украинского посольства в Польше, художники и создатели кинофильмов. Об этом сообщают "Укринформ" и посольство Украины в Польше в Facebook.

"Обращаясь к организаторам и гостям фестиваля, советник-посланник Виталий Белый поблагодарил директора фестиваля Беату Беронскую-Лях, всей команде фонда Luna Plus, партнерам и всем, кто причастен к организации, за многолетний труд и весомый вклад в развитие культурного диалога между Украиной и Польшей", — говорится в тексте заявления украинского посольства в Польше.

Программа фестиваля в этом году включает 50 фильмов — 8 полнометражных художественных картин, 9 документальных фильмов и 23 короткометражных работы в конкурсных программах. Организаторы фестиваля отмечают, что часто беспокоятся о недостаточном количестве работ на фестивале из-за боевых действий в Украине.

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Украинские деятели кино и представители посольства на открытии программы Фото: Facebook / Посольство Украины в Польше

"Каждый год мы задаемся вопросом: будет ли нам что показать на фестивале, выживет ли украинское кино во время войны и смогут ли кинематографисты продолжать работать. Сегодня украинские кинематографисты работают в очень сложных условиях, часто под угрозой бомбардировок и воздушных тревог", – отметила директор кинофестиваля Беата Беронская-Лях.

СМИ сообщают, что после завершения фестиваля в Варшаве вся программа будет представлена в ноябре и декабре этого года в других городах Польши. В частности, все работы фестиваля будут демонстрироваться в Кракове, Вроцлаве, Гданьске, Люблине, Гливицах, Лодзи, Жешуве, Плоцке, Бельско-Бялой, Зеленой Гуре, Познани и Перемышле.

Ранее Фокус сообщал о кинофестивале "Lumière festival 2026". В этом году зрителям будет представлено более 450 разнообразных работ — от старых фильмов эпохи немого кино до специальной программы.

Впоследствии стало известно, что "Молодость" объявила программу короткометражных фильмов. В программу вошли 17 короткометражных фильмов, среди которых есть и украинские работы.