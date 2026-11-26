В XIII веке до нашей эры, во времена фараона Рамзеса II, работодатели вели журнал учета работников, а также причин их отсутствия на рабочем месте. Один из таких артефактов показывает, что за это время причины пропусков не только не изменились, но и могут вызвать улыбку у современников.

Одним из таких артефактов, содержащих бесценную информацию, является известняковый остракон ЕА 5634, датируемый примерно 1250 годом до нашей эры. Об этом говорится в описании древнего реликта.

Учёные отмечают, что уникальность этой находки заключается в том, что работодатель записывал причины отсутствия рабочих, занимавшихся сооружением царских усыпальниц. Учёные установили, что записи охватывают почти целый год (280 дней), в течение которого работодатель указывал причины неявки на работу.

На самом камне видно, что записи делались иератическим шрифтом. Также для этого использовали черную краску (ею писались имена рабочих) и красную (причина отсутствия на месте).

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Известняковая табличка ЕА 5634 о причинах отгулов в древнем Египте Фото: British Museum

Чаще всего указывались следующие причины отсутствия:

заболевания (укус скорпиона и проблемы с глазами);

изготовление пива (упоминается несколько раз);

похороны и поминовение умерших (в частности, в одной надписи указано — "бальзамировал брата");

строительство собственного жилья;

работа на непосредственного начальника на второй работе.

Еще следует отметить, что десять мужчин указали в качестве причины своего отсутствия начало менструального цикла у жен или дочерей. Соответственно, в это время обязанности по дому, согласно тогдашним обычаям, ложились на них.

В настоящее время этот редкий артефакт хранится в Британском музее, его размеры составляют 38,5 на 33 см. Учёные до сих пор не знают точного места происхождения известняка, но предполагают по надписям, что он происходит из Дейр-эль-Медины — городка, недалеко от которого когда-то находилось поселение рабочих, занимавшихся строительством и отделкой царских гробниц в Фивах.

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