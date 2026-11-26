В 13 сторіччі до нашої ери в часи фараона Рамзеса ІІ роботодавці вели журнал обліку працівників, а також причини їх відсутності на місці праці. Один з таких артефактів показує, що за цей час причини відгулів не тільки не змінилися, а можуть викликати усмішку в сучасників.

Таким артефактом з безцінною інформацією є вапняковий остракон ЕА 5634, датований приблизно 1250 роком до нашої ери. Про це йдеться в описі давнього релікту.

Вчені вказують, що унікальність цієї знахідки полягає в тому, що роботодавець записав причини відсутності робітників, які працювали над створенням царських усипалень. Науковці встановили, що записи охоплюють майже цілий рік (280 днів), в яких роботодавець вказував причини неприбуття на роботу.

На самому камені видно, що записи робилися ієратичним письмом. Також для цього використовували чорну фарбу (ними писалися імена робітників) та червону (причина відсутності на місці).

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Вапнякова табличка ЕА 5634 про причини відгулів у стародавньому Єгипті Фото: British Museum

Найчастіше вказувалися наступні причини відсутності:

хвороби (укус скорпіона та проблеми з очима);

виготовлення пива (вказано кілька разів);

поховання та поминання померлих (зокрема, в одному написі вказано — "бальзамував брата");

будівництво власного житла;

робота на безпосереднє начальство з другої роботи.

Ще слід відзначити, що десятеро чоловіків указали причиною відсутності початок менструального циклу в дружин або доньок. Відповідно на цей час обов'язки у домі, за тодішніми звичаями, перекладалися на них.

Наразі рідкісний артефакт перебуває в Британському музеї, його розміри складають 38,5 на 33 см. Вчені точно досі не знають точного місця походження вапняку, але приспукають з написів, що він походить із Дейр-ель-Медіни — містечка, де неподалік колись було поселення робітників, які займалися будівництвом та оздобленням царських усипалень у Фівах.

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