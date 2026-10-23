Побачив рожевий камінь: фермер на своєму городі випадково викопав скарб стародавнього Єгипту

Єгипетський фермер Халед аш-Шахат працюючи на своєму полі випадково натрапив на дивний рожевий камінь.

Не довго думаючи, чоловік повідомив про знахідку відповідні органи, а вже під час розкопок експерти знайшли стародавні статуї Рамзеса ІІ, пише CBS News.

"У п’ятницю я працював на своїй землі, коли натрапив на незвичайний камінь. Я повідомив відповідні органи, і вони приїхали, щоб його оглянути", — розповів фермер Халед аш-Шахата.

Експерти з'ясували, що рожевий камінь був частиною гранітного блоку із двома царськими титулами Рамзеса II, який правив Єгиптом із 1213 до 1279 року до н. е. Дослідники знайшли неподалік величезну голову статуї фараона заввишки близько 1,6 метра.

На думку археологів, ціла статуя фараона могла бути близько 8,5 метра заввишки. Крім того, фахівці знайти у тому місці фрагменти задньої опори статуї з царським титулом, а також частину ще однієї статуї, яка, ймовірно, також зображує фараона Рамзеса II.

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Натомість фермер і його дружина, який знайшов та повідомив місцеві органи про важливу знахідку, отримали почесні грамоти від міністра туризму та старожитностей Єгипту Шерифа Фатхі. Крім того, їм подарували поїздку до Саудівської Аравії для здійснення паломництва — умри.

"Міністр наполіг на тому, щоб цього громадянина вшанували в його селі, на його власній землі, серед його родини та односельців на знак визнання його чесності, свідомості й почуття відповідальності", — йдеться в заяві міністерства.

Наразі на землі фермера тривають археологічні дослідження. Але фахівці сподіваються дізнатися більше про знайдені статуї, історію місцевості та розвиток архітектури Стародавнього Єгипту.

Нагадаємо, що у Єгипті відкрили стратегічний об'єднаний штаб командування збройних сил та цивільних структур. Його загальна площа становить 90 квадратних кілометрів.

Також в єгипетській столиці Каїрі через зсув ґрунту автозаправна станція раптово пішла під землю. В мережі поширили відео, на якому видно, як асфальт під АЗС повільно просідає, та врешті будівля падає в кратер глибиною 15 метрів.