Увидел розовый камень: фермер случайно откопал на своем огороде сокровище древнего Египта

Египетский фермер Халед аш-Шахат, работая на своём поле, случайно наткнулся на странный розовый камень.

Не долго думая, мужчина сообщил о находке в соответствующие органы, а уже в ходе раскопок эксперты обнаружили древние статуи Рамсеса II, пишет CBS News.

"В пятницу я работал на своей земле, когда наткнулся на необычный камень. Я сообщил об этом в соответствующие органы, и они приехали, чтобы его осмотреть", — рассказал фермер Халед аш-Шахата.

Эксперты выяснили, что розовый камень был частью гранитного блока с двумя царскими титулами Рамсеса II, правившего Египтом с 1213 по 1279 год до н. э. Исследователи обнаружили неподалеку огромную голову статуи фараона высотой около 1,6 метра.

По мнению археологов, высота всей статуи фараона могла составлять около 8,5 метра. Кроме того, специалисты обнаружили в этом месте фрагменты задней опоры статуи с царским титулом, а также часть еще одной статуи, которая, вероятно, также изображает фараона Рамзеса II.

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В свою очередь фермер и его жена, которые обнаружили и сообщили местным властям о важной находке, получили почетные грамоты от министра туризма и древностей Египта Шерифа Фатхи. Кроме того, им подарили поездку в Саудовскую Аравию для совершения паломничества — умры.

"Министр настоял на том, чтобы этого гражданина почтили в его селе, на его собственной земле, в кругу его семьи и односельчан в знак признания его честности, сознательности и чувства ответственности", — говорится в заявлении министерства.

В настоящее время на земле фермера ведутся археологические исследования. Однако специалисты надеются узнать больше о найденных статуях, истории местности и развитии архитектуры Древнего Египта.

Напомним, что в Египте открыли стратегический объединенный штаб командования вооруженных сил и гражданских структур. Его общая площадь составляет 90 квадратных километров.

Кроме того, в египетской столице Каире из-за оползня автозаправочная станция внезапно провалилась под землю. В сети появилось видео, на котором видно, как асфальт под АЗС медленно проседает, а в конце концов здание падает в кратер глубиной 15 метров.