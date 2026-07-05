Больше Пентагона в восемь раз: Египет открыл громадный стратегический штаб

В Египте открыли стратегический объединенный штаб командования вооруженных сил и гражданских структур. Его общая площадь составляет 90 квадратных километров.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси 4 июля официально открыл главный штаб вооруженных сил страны. Командный центр, получивший название "Октагон", разместился в новой административной столице, сообщает государственная информационная служба.

Открытие сопровождалось масштабным артиллерийским салютом, парадом военной техники, пролетом боевых вертолетов Apache и авиационных пилотажных групп.

Общая территория комплекса разделена на 13 функциональных зон и включает в себя десять восьмиугольных зданий. Таким образом египетский штаб площадью около 90 кв. км является крупнейшим в мире — он в восемь раз превышает площадь американского министерства войны.

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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на церемонии открытия Октагона Фото: из открытых источников

"Октагон" является закрытым военным городом, внутри которого построены отдельные жилые кварталы, предназначенные для размещения офицерского состава, семей военнослужащих и обслуживающего персонала.

По информации портала Defence Security Asia, объект служит центром управления армией, флотом, военно-воздушными силами, противовоздушной обороной, разведывательными учреждениями и государственными институтами через централизованную командную структуру, предназначенную для ускорения циклов оперативного реагирования во время региональных или внутренних кризисов при поддержке базовой системы НАТО C4ISR с интегрированным ИИ.

Таким образом оперативная концепция "Октагона" принципиально отличается от традиционного штаба обороны, поскольку "центр принятия решений" объединяет гражданское и военное управление в единую архитектуру национальной безопасности.

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