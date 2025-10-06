В украинском плену оказался гражданин Египта 26-летний Омар Сабра, который воевал на стороне ВС РФ и получил ранения. Он рассказал, что его задачей на передовой было контролировать оккупантов из "Шторм-Z".

Египтянин приехал в Россию учиться на лингвиста и прожил там четыре года, прежде чем возникли проблемы с продлением документов. В разрешении на проживание ему отказывали, а возвращаться на родину Сабра не хотел, ведь знал, что назад уже не попадет. Однако нашел выход — контракт с Министерством обороны РФ. Об этом он рассказал в интервью проекту "Наш Выход" 5 октября.

Иностранец служил в заградительном отряде. Их задачей было контролировать бойцов из "Шторм-Z", чтобы те не убегали с поля боя. На случай побега инструкция была проста — расстрелять.

"Они нас не видят", — заверил Сабра, заверив, что ни в кого из бывших заключенных не стрелял и вряд ли смог бы.

Впоследствии египтянин оказался в составе группы из семи человек, которую бросили на штурм в Донецкой области, с ним был земляк Мохамед Эмара, которого также захватили в плен. В общем украинские военные взяли всех, но до пункта назначения двое не дошли — погибли от обстрела из РСЗО "Град" по дороге.

"Видели, не видели, но просто наша сторона била артиллерией", — отметил пленный.

Он объяснил, что сразу падал на землю, услышав вылет. Другие же пленные, которые погибли, этого не делали. Когда бойцов ВС РФ довели до украинских позиций, их посадили в блиндажи, дали воду и накормили голодных.

С помощью проекта "Хочу найти" Сабру разыскала его девушка Анастасия. Связавшись с родными, иностранец узнал, что в России его записали в пропавшие без вести. Его близкие добились статуса "военнопленный". Египтянин поделился, что после возвращения в страну-агрессора планирует вернуться к учебе и закончить университет.

Напомним, 14 мая в ГПСУ сообщили, что на Купянском направлении набрали в плен россиян из подразделения "Шторм-Z", которые пытались выдать себя за украинских военных. Оккупанты нарукавные знаки Луганского отряда, но их выдали акцент и путаница в "показаниях".

В Los Angeles Times рассказали, как Россия заманивает иностранцев в ВС РФ несмотря на войну. Один из пленных из Иордании рассказал, что "не мог прочитать контракт" — в переводчике ему отказали и доступа к интернету не давали.