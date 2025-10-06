"Вони нас не бачать": у полон потрапив єгиптянин з загороджувального загону ЗС РФ (відео)

В українському полоні опинився громадянин Єгипту 26-річний Омар Сабра, який воював на стороні ЗС РФ і отримав поранення. Він розповів, що його завданням на передовій було контролювати окупантів зі "Шторм-Z".

Єгиптянин приїхав у Росію навчатись на лінгвіста і прожив там чотири роки, перш ніж виникли проблеми з продовженням документів. У дозволі на проживання йому відмовляли, а повертатись на батьківщину Сабра не хотів, адже знав, що назад вже не потрапить. Однак від знайшов вихід — контракт з Міністерством оборони РФ. Про це він розповів у інтерв'ю проєкту "Наш Выход" 5 жовтня.

Іноземець служив у загороджувальному загоні. Їхнім завданням було контролювати бійців зі "Шторм-Z", щоб ті не тікали з поля бою. На випадок втечі інструкція була проста — розстріляти.

"Вони нас не бачать", — запевнив Сабра, запевнивши, що ні в кого з колишніх в'язнів не стріляв і навряд зміг би.

Згодом єгиптянин опинився у складі групи з семи осіб, яку кинули на штурм у Донецькій області, з ним був земляк Мохамед Емара, якого також захопили у полон. Загалом українські військові взяли усіх, але до пункту призначення двоє не дійшли — загинули від обстрілу з РСЗВ "Град" по дорозі.

"Бачили, не бачили, але просто наша сторона била артилерією", — зазначив полонений.

Він пояснив, що одразу падав на землю, почувши виліт. Інші ж полонені, які загинули, цього не робили. Коли бійців ЗС РФ довели до українських позицій, їх посадили у бліндажі, дали воду та нагодували голодних.

За допомогою проєкту "Хочу найти" Сабру розшукала його дівчина Анастасія. Зв'язавшись з рідними, іноземець дізнався, що в Росії його записали до зниклих безвісти. Його близькі добились статусу "військовополонений". Єгиптянин поділився, що після повернення у країну-агресорку планує повернутись до навчання і закінчити університет.

Нагадаємо, 14 травня у ДПСУ повідомили, що на Куп'янському напрямку набрали в полон росіян із підрозділу "Шторм-Z", які намагались видати себе за українських військових. Окупанти нарукавні знаки Луганського загону, але їх видали акцент і плутання у "свідченнях".

У Los Angeles Times розповіли, як Росія заманює іноземців у ЗС РФ попри війну. Один з полонених з Йорданії розповів, що "не міг прочитати контракт" — у перекладачі йому відмовили й доступу до інтернету не давали.