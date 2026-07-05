У вісім разів більший за Пентагон: Єгипет відкрив величезний стратегічний штаб

У Єгипті відкрили стратегічний об'єднаний штаб командування збройних сил та цивільних структур. Його загальна площа становить 90 квадратних кілометрів.

У суботу, 4 липня, президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі офіційно відкрив головний штаб збройних сил країни. Командний центр, який отримав назву "Октагон", розташований у новій адміністративній столиці, повідомляє державна інформаційна служба.

Відкриття супроводжувалося масштабним артилерійським салютом, парадом військової техніки, прольотом бойових вертольотів Apache та авіаційних пілотажних груп.

Загальна територія комплексу поділена на 13 функціональних зон і включає десять восьмикутних будівель. Таким чином, єгипетський штаб площею близько 90 кв. км є найбільшим у світі — він у вісім разів перевищує площу американського міністерства війни.

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Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі на церемонії відкриття "Октагону" Фото: з відкритих джерел

"Октагон" — це закрите військове містечко, всередині якого побудовано окремі житлові квартали, призначені для розміщення офіцерського складу, сімей військовослужбовців та обслуговуючого персоналу.

За інформацією порталу Defence Security Asia, об’єкт слугує центром управління армією, флотом, військово-повітряними силами, протиповітряною обороною, розвідувальними установами та державними інститутами через централізовану командну структуру, призначену для прискорення циклів оперативного реагування під час регіональних або внутрішніх криз за підтримки базової системи НАТО C4ISR з інтегрованим штучним інтелектом.

Таким чином, оперативна концепція "Октагону" принципово відрізняється від традиційного штабу оборони, оскільки "центр прийняття рішень" об’єднує цивільне та військове управління в єдину архітектуру національної безпеки.

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