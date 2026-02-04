Заправка в Египте внезапно провалилась под землю на глазах у водителей: момент попал на видео

В египетской столице Каире из-за оползня автозаправочная станция внезапно ушла под землю. В сети распространили видео, на котором видно, как асфальт под АЗС медленно проседает, и в конце концов здание падает в кратер глубиной 15 метров.

Об обвале грунта под заправкой в Египте, произошедшем в минувшие выходные, пишет британский таблоид The Sun. По данным египетских СМИ, в результате инцидента есть пострадавшие с тяжелыми травмами и переломами, состояние которых после госпитализации оценивается как стабильное.

На кадрах с камер видеонаблюдений зафиксировано медленное образование пропасти на глазах у нескольких человек, которые убегали от огромной ямы, спасая свои жизни. Также в кратер едва не упал автомобиль.

По предварительным результатам исследований, обвал произошел из-за земляных работ на строительной площадке, которые привели к дестабилизации почвы, однако расследование продолжается.

Местные правоохранители оцепили место происшествия сразу после инцидента, сейчас на месте провала продолжается технический осмотр, чтобы обеспечить безопасность соседних объектов.

Журналисты напомнили, что это стало уже вторым инцидентом с провалом грунта в Каире менее чем за два месяца, поэтому жители города боятся следующего обвала.

Подобное также происходило в начале декабря 2025 года в Новом Каире, что к востоку от столицы Египта. Считается, что причиной того инцидента стала утечка очищенной воды из трубопровода.

Момент обвала грунта под заправкой в Каире.

