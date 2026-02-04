Заправка в Єгипті раптово провалилася під землю на очах у водіїв: момент потрапив на відео

В єгипетській столиці Каїрі через зсув ґрунту автозаправна станція раптово пішла під землю. В мережі поширили відео, на якому видно, як асфальт під АЗС повільно просідає, та врешті будівля падає в кратер глибиною 15 метрів.

Про обвал ґрунту під заправкою в Єгипті, що стався минулими вихідними, пише британський таблоїд The Sun. За даними єгипетських ЗМІ, внаслідок інциденту є постраждалі з важкими травмами та переломами., стан яких після госпіталізації оцінюється як стабільний.

На кадрах з камер відеоспостережень зафіксовано повільне утворення провалля на очах у кількох людей, які тікали від величезної ями, рятуючи свої життя. Також у кратер ледь не впав автомобіль.

За попередніми результатами досліджень, обвал стався через земляні роботи на будівельному майданчику, які призвели до дестабілізації ґрунту, проте розслідування триває.

Відео дня

Місцеві правоохоронці оточили місце події одразу після інциденту, наразі на місці провалу триває технічний огляд, щоб забезпечити безпеку сусідніх об'єктів.

Журналісти нагадали, що це стало вже другим інцидентом з провалом ґрунту в Каїрі менш ніж за два місяці, тому жителі міста бояться наступного обвалу.

Подібне також ставалося на початку грудня 2025 року в Новому Каїрі, що на схід від столиці Єгипту. Вважається, що причиною того інциденту став витік очищеної води з трубопроводу.

Момент обвалу ґрунту під заправкою в Каїрі.

Нагадаємо, 2 лютого в низці регіонів України зафіксували землетрус магнітудою близько 4,8 бала. Українці в мережі писали про підземні поштовхи у Дніпрі, Запоріжжі та в Донецькій області.

До того в Україні стався землетрус 20 січня. Підземні поштовхи магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера зафіксували в районі міста Мукачево в Закарпатській області.