Владелец немецкого бренда гитар Thomann оказался в центре судебного иска со стороны компании Fender, владеющей брендом гитар Stratocaster. Американская компания подала иск против владельца немецкой фирмы из-за "гибкой формы гитары".

Ганс Томанн говорит, что письмо компании Fender об иске в связи с нарушением авторских прав на форму гитары стало для него большой неожиданностью. Об этом сообщает BBC.

Немец рассказывает, что получил письмо с требованием прекратить деятельность вскоре после визита генерального директора Fender Бада Коула в офис его компании в марте этого года. Письмо, по его словам, стало шоком, ведь он не видел в производстве собственных инструментов никаких нарушений в отношении формы, вдохновленной легендарным типом гитары.

"Мы запомнили эту встречу как очень позитивный и конструктивный обмен мнениями. На тот момент у нас не было никаких признаков того, что Fender рассматривает возможность подачи судебных исков. Более 70 лет мы предлагаем инструменты Fender с большой благодарностью к бренду, и многие из нас сами являются музыкантами, играющими на Fender. Поэтому мы были удивлены и разочарованы недавними действиями Fender", — говорит господин Томанн.

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Мужчина говорит, что его компания Thomann продала более 112 тысяч гитар в стиле Strat, в том числе более 16 тысяч, изготовленных компанией Fender и дочерним брендом Fender — Squier.

"Как ритейлер, мы хотим и впредь предлагать нашим клиентам всё, что доступно в мире гитар. Мы были бы рады возможности открыто обсудить этот вопрос, прежде чем получить официальный юридический запрос о таких крайних мерах", — говорит немец.

Война электрогитар: почему небольшие бренды имеют преимущества перед топовыми брендами

Американская компания Fender начала свою деятельность в 1950-х годах и по сей день считается одним из пионеров в области производства электрогитар. За время своего существования на них играли культовые музыканты, а другие компании часто брали за основу идеи форм или эргономики инструментов, что привело к появлению новых моделей гитар.

В то же время сама компания Fender никак не запатентовала ни форму, ни эргономику самих инструментов. Поэтому в кругу производителей и дистрибьюторов гитар возникли недоразумения — по какой причине, кроме явно предвзятого отношения к небольшим компаниям, подавать многомиллионные иски.

Следует понимать, что главным предметом спора в ходе судебных прений является именно форма гитары и якобы эксклюзивное право, которого на самом деле нет. Между тем несколько компаний, которые ранее сами занимались распространением гитар и сопутствующих товаров Fender, в настоящее время рассматривают возможность отказаться от сотрудничества.

СМИ сообщают, что в компании Fender настаивают на обоснованности иска против Thomann, но готовы вести диалог в ответ на уничтожение "незаконной продукции", якобы изготовленной немецкой фирмой. В то же время ответчики заявляют, что их компания понимает сложность дела и "не располагает ресурсами для длительных судебных разбирательств".

Сам спор между компаниями вызвал бурные дискуссии на гитарных форумах и в пабликах. Там многие гитаристы-любители и поклонники музыки, как пишут СМИ, были шокированы такой "меркантильностью" и в ответ объявили о начале бойкота и распродаже собственных коллекций, в которых есть гитары любой модели Fender.

Между тем небольшие и средние частные компании опасаются, что такие действия могут "убить" рынок музыкальных электроинструментов. СМИ пишут, что в частных беседах представители этих фирм говорят, что американцы "не имеют права говорить" о монополии на дизайн, а их поступок расценивают как попытку установить исключительное право на то, что рынок уже никак не может исправить — форму и эргономику гитар, которые уже являются достоянием всего музыкального дела.

Ранее Фокус сообщал о том, как гитара культового исполнителя стала самой дорогой в истории. Её приобрел анонимный владелец за рекордную сумму всего через 21 минуту после начала торгов на аукционе.

Впоследствии стало известно, что в США продали гитару с автографом группы Oasis почти за 100 тысяч долларов. На ней солист группы исполнял такие известные хиты, как "Wonderwall" и "Champagne Supernova".