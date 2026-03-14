Гитара культового исполнителя стала самой дорогой в истории: ее продали за 21 минуту (фото)

Гитара легендарного исполнителя культовой британской рок-группы стала самой дорогой из когда-либо проданных в истории. Ее приобрел анонимный владелец за рекордную сумму всего через 21 минуту с момента начала торгов на аукционе.

Новый владелец инструмента отдал за гитару Fender Stratocaster черного цвета потрясающие £10,9 млн (634,8 млн грн), сообщает британский таблоид The Sun.

Журналисты пишут, что легенда Pink Floyd играл на этом драгоценном инструменте на некоторых из самых известных альбомов группы — в том числе The Wall, The Dark Side of the Moon и Wish You Were Here. Сама гитара, которую окрестили "Черным Стратом", была его любимым инструментом между 1970 и 1983 годами и появилась на каждом альбоме, записанном им за это время.

Аукционный дом Christie's изначально оценивал шестиструнную от £1,5 до £3 млн (от 87,3 до 174,8 млн грн). Однако продажа превзошла все ожидания, так как анонимный покупатель приобрел гитару почти за £11 млн.

"Черный казнь" Дэвида Гилмора продали на аукционе Фото: BNPS

"В анналах рок-истории черный Fender Stratocaster Дэвида Гилмора выделяется как один из немногих инструментов, заживших собственной жизнью и получивших славу, которая почти равна славе своего владельца. Несмотря на скромное происхождение как обычной серийной модели Stratocaster, этот основательно модифицированный инструмент сам по себе стал легендой. За сорок девять лет музыку, которую Гилмор создал на этом Черном Страте, услышали миллиарды людей по всему земному шару — и она, несомненно, будет жить еще сотни лет", — заявил представитель Christie's в Нью-Йорке.

СМИ указывают, что нынешняя цена за электрогитару побила предыдущий рекорд самой дорогой гитары из когда-либо проданных. Ранее таковой была акустическая Martin D-18E Курта Кобейна, на которой фронтмен Nirvana играл во время знаменитого выступления MTV Unplugged в 1993 году.

Впоследствии гитара ушла с молотка на аукционе. Тогда за нее отдали почти £4,5 млн (261,9 млн грн) в 2020 году.

