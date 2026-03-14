Гітара культового виконавця стала найдорожчою в історії: її продали за 21 хвилину (фото)

Гітара легендарного виконавця культової британської рок-групи стала найдорожчою з коли-небудь проданих в історії. Її придбав анонімний власник за рекордну суму лише через 21 хвилину з поачтку торгів на аукціоні.

Новий власник інструменту віддав за гітару Fender Stratocaster чорного кольору приголомшливі £10,9 млн (634,8 млн грн), повідомляє британський таблоїд The Sun.

Журналісти пишуть, що легенда Pink Floyd грав на цьому дорогоцінному інструменті на деяких з найвідоміших альбомів гурту — зокрема The Wall, The Dark Side of the Moon і Wish You Were Here. Саму гітару, яку охрестили "Чорним Стратом", була його улюбленим інструментом між 1970 і 1983 роками і з'явилася на кожному альбомі, записаному ним за цей час.

Аукціонний дім Christie's спочатку оцінював шестиструнну від £1,5 до £3 млн (від 87,3 до 174,8 млн грн) . Однак продаж перевершив усі очікування, бо анонімний покупець придбав гітару майже за £11 млн.

"Чорний страт" Девіда Гілмора продали на аукціоні Фото: BNPS

"В анналах рок-історії чорний Fender Stratocaster Девіда Гілмора виділяється як один з небагатьох інструментів, що зажили власним життям і здобули славу, яка майже дорівнює славі свого власника. Попри скромне походження як звичайної серійної моделі Stratocaster, цей ґрунтовно модифікований інструмент сам по собі став легендою. За сорок дев'ять років музику, яку Гілмор створив на цьому вірному Страті, почули мільярди людей по всій земній кулі — і вона, безсумнівно, житиме ще сотні років", — заявив представник Christie's у Нью-Йорку.

ЗМІ вказують, що нинішня ціна за електрогітару побила попередній рекорд найдорожчої гітари з коли-небудь проданих. Раніше такою була акустична Martin D-18E Курта Кобейна, на якій фронтмен Nirvana грав під час знаменитого виступу MTV Unplugged у 1993 році.

Згодом гітара пішла з молотка на аукціоні. Тоді за неї віддали майже £4,5 млн (261,9 млн грн) у 2020 році.

