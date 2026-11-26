Власник німецької марки гітар Thomann опинився у центрі судового позову від компанії Fender, яка володіє гітарами Stratocaster. Американська компанія позивається до власника німецької фірми через "гнучку форму гітари".

Ганс Томанн каже, що лист компанії Fender про позов щодо порушення авторських прав на форму гітари став для нього великою несподіванкою. Про це повідомляє BBC.

Німець розповідає, що отримав листа з вимогою припинити діяльність незабаром після візиту генерального директора Fender Бада Коула до офісу його компанії в березні цього року. Лист, за його словами, став шоком, адже не вбачав у виробництві власних інструментів ніяких порушень щодо форми, яку надихнув легендарний тип гітари.

"Ми пам'ятаємо цю зустріч як дуже позитивний і конструктивний обмін. На той момент у нас не було жодних ознак того, що Fender розглядає можливість юридичних позовів. Понад 70 років ми пропонуємо інструменти Fender з великою вдячністю до бренду, і багато з нас самі є гравцями Fender. Тому ми були здивовані і розчаровані нещодавніми діями Fender", — каже пан Томанн.

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Чоловік говорить, що його фірма Thomann продала понад 112 тисяч гітар у стилі Strat, зокрема понад 16 тисяч виготовлених Fender та дочірнім брендом Fender — Squier.

"Як ритейлер, ми хочемо й надалі пропонувати нашим клієнтам усе, що доступно у світі гітар. Ми були б раді можливості відкрито обговорити це питання перед тим, як отримати офіційний юридичний запит на такі крайні дії", — говорить німець.

Війна електрогітар: чому малі бренди мають переваги над топ-брендами

Американська компанія Fender почала роботу в 1950-х роках і до сьогодні вважається однією із піонерів електрогітар. За час свого існування на них грали культові музиканти, а другі компанії часто брали за основу ідею форм чи ергономіки інструментів, які дали нові зразки гітар.

Водночас сама компанія Fender ніяк не запатентувала ані форми, ані ергономіку самих інструментів. Тому в колі виробників і дистриб'юторів гітар виникли нерозуміння — з якої причини, крім явно упередженого ставлення до невеликих компаній, подавати багатомільйонні позови.

Слід розуміти, що головною претензією судових дебатів є саме форма гітари та начебто ексклюзивне право, якого немає. Тим часом кілька компаній, які раніше самі поширювали гітари та супутні товари Fender, наразі думають відмовитися від співпраці.

ЗМІ пише, що в Fender наполягають на суті позову проти Thomann, але готові вести діалог у відповідь на знищення "незаконної продукції", яку начебто зробила німецька фірма. Водночас відповідачі говорять, що їх компанія розуміє складність справи та "не має ресурсів для тривалих судових процесів".

Сама суперечка між компаніями викликала активні дебати на гітарних форумах і пабліках. Там багато гітаристів-любителів і фанів музики, як пише ЗМІ, були шоковані такою "меркантильністю", і у відповідь заявили про початок бойкоту та продажу власних колекцій, де є гітари будь-якої моделі Fender.

Тим часом, невеликі та середні приватні компанії, які побоюються, що такі дії можуть "вбити" музичний ринок електроінстурментів. ЗМІ пише, що у приватних розмовах представники цих фірм говорять, що американці "не мають права говорити" про монополію дизайну, а їх вчинок розціюють як спробу встановити однооосібне право на те, чого ринок уже ніяк не може виправити — форму та ергономіку гітар, які вже є надбанням усієї музичної справи.

Раніше Фокус повідомляв про те, як гітара культового виконавця стала найдорожчою в історії. Її придбав анонімний власник за рекордну суму лише через 21 хвилину з початку торгів на аукціоні.

Згодом стало відомо, що в США продали гітару з підписом гурту Oasis майже за 100 тисяч доларів. На ній соліст гурту виконував такі відомі хіти як "Wonderwall" та "Champagne Supernova".