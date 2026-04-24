У США продали гітару з підписом гурту Oasis майже за 100 тисяч доларів

У Сполучених Штатах на аукціоні продали гітару з підписом зірки гурту "Oasis" Ноеля Галлахера. На ній соліст гурту виконував такі відомі хіти як "Wonderwall" та "Champagne Supernova".

За гітару на аукціоні в Нью-Йорку заплатили 96 тисяч доларів. Про це повідомляє BBC.

Цю ж гітару Галлахер використовував під час запису альбому "(What's the Story) Morning Glory?". Цей альбом 1995 року мав 22 мільйони копій, також включав пісні "Don't Look Back in Anger" та "Some Might Say".

Продана гітара — Epiphone EJ-200. Її вартість в Україні складає десятки тисяч гривень. Однак саме цю гітару, коли вона пішла з молотка на Sotheby's, оцінювали приблизно в 80 тисяч доларів.

Гітара Ноеля Галлахера

Також під час аукціону було продано рукописний аркуш з текстами пісні "Don’t Look Back in Anger". Його ціна скалла 38 400 доларів.

