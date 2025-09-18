Лідер Oasis натякнув на майбутнє гурту після 42 масштабних концертів

Ліам Галлахер заговорив про подальші виступи Oasis після завершення туру-возз’єднання 2025 року. Його слова під час концерту в Мехіко викликали хвилю обговорень серед шанувальників.

Як повідомляє The Sun, Ліам Галлахер під час виступу в Мехіко натякнув, що гурт Oasis може продовжити давати концерти у 2026 році. Це сталося на тлі завершення їхнього грандіозного туру, що включає 42 концерти у Європі та Південній Америці.

Возз’єднання культового гурту Oasis стартувало в липні у Кардіффі. Тур, який охоплює десятки міст, має завершитися у листопаді фінальним концертом у Сан-Паулу, Бразилія.

Після одного з виступів у Мехіко 52-річний фронтмен гурту залишив неоднозначний коментар зі сцени, що одразу розлетівся соціальними мережами. Відео з його словами набрало сотні переглядів у TikTok та потрапило на фан-форуми, спровокувавши хвилю припущень про продовження турне.

На тлі цього видання The Sun повідомляє, що на адресу гурту вже надходять численні пропозиції на виступи у 2026 році. Зокрема, йдеться про великі фестивалі у США, включно з Coachella, а також європейські сцени, як-от Benicassim. Пропозиції також надходять від приватних організаторів.

За словами інсайдерів, поки що Oasis офіційно не ухвалили жодного рішення. Учасники колективу зосереджені на чинному турі, проте зацікавленість у нових виступах очевидна.

"Ми скоро побачимося знову", – сказав Ліам наприкінці концерту в Мехіко.

"Життя — це прекрасна річ. Це остання пісня. Нам треба лягати спати", – додав музикант, виступаючи у сомбреро.

"Добре, послухай. Молодець, що був з нами всі ці роки. Ми це цінуємо. Мені це, чорт забирай, подобається", – звернувся Галлахер до публіки.

"Молодець. Шампанське Супернова. Побачимося ще. Ми тебе, чорт забирай, любимо", – завершив він виступ.

У соцмережах фанати активно обговорювали його слова. Один з користувачів Reddit написав: "Я помітив, що Ліам сказав, що ми скоро знову побачимося, наприкінці концерту в Мехіко, і, очевидно, він повторив це і на другий день".

Інший фанат додав: "Він казав це в кінці концертів. Я точно помітив це в Чикаго, бо від цього я здригнувся".

Ще один прихильник написав: "Я думаю, що Ноель, можливо, вважав цей тур прощальним, але реакція фанатів змінила його погляд. Не здивуюся, якщо вони вже вирішили дати більше концертів".

Також Ліам у X (Twitter) зізнався, що не планує повертатися до сольної кар’єри: "Ні, я буду поводитися якнайкраще в цьому турі, і, сподіваюся, Ноель побачить мій потенціал, напише кілька R&R, я їх заспіваю, і на цьому все. Якщо ні, то я піду у відпустку на 30 років".

Нагадаємо, брати Ліам і Ноель Галлахери після 15 років конфлікту вирішили возз’єднати гурт Oasis. Тур-возз’єднання 2025 року став одним із найочікуваніших подій у музичному світі, а реакція публіки виявилася надзвичайно потужною.

