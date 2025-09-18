Лидер Oasis намекнул на будущее группы после 42 масштабных концертов

Лиам Галлахер заговорил о дальнейших выступлениях Oasis после завершения тура-воссоединения 2025 года. Его слова во время концерта в Мехико вызвали волну обсуждений среди поклонников.

Как сообщает The Sun, Лиам Галлахер во время выступления в Мехико намекнул, что группа Oasis может продолжить давать концерты в 2026 году. Это произошло на фоне завершения их грандиозного тура, включающего 42 концерта в Европе и Южной Америке.

Воссоединение культовой группы Oasis стартовало в июле в Кардиффе. Тур, который охватывает десятки городов, должен завершиться в ноябре финальным концертом в Сан-Паулу, Бразилия.

После одного из выступлений в Мехико 52-летний фронтмен группы оставил неоднозначный комментарий со сцены, который сразу разлетелся по социальным сетям. Видео с его словами набрало сотни просмотров в TikTok и попало на фан-форумы, спровоцировав волну предположений о продолжении турне.

На фоне этого издание The Sun сообщает, что в адрес группы уже поступают многочисленные предложения на выступления в 2026 году. В частности, речь идет о крупных фестивалях в США, включая Coachella, а также европейские сцены, такие как Benicassim. Предложения также поступают от частных организаторов.

По словам инсайдеров, пока что Oasis официально не приняли никакого решения. Участники коллектива сосредоточены на действующем туре, однако заинтересованность в новых выступлениях очевидна.

"Мы скоро увидимся снова", — сказал Лиам в конце концерта в Мехико.

"Жизнь — это прекрасная вещь. Это последняя песня. Нам надо ложиться спать", — добавил музыкант, выступая в сомбреро.

"Хорошо, послушай. Молодец, что был с нами все эти годы. Мы это ценим. Мне это, черт возьми, нравится", — обратился Галлахер к публике.

"Молодец. Шампанское Супернова. Увидимся еще. Мы тебя, черт возьми, любим", — завершил он выступление.

В соцсетях фанаты активно обсуждали его слова. Один из пользователей Reddit написал: "Я заметил, что Лиам сказал, что мы скоро снова увидимся, в конце концерта в Мехико, и, очевидно, он повторил это и на второй день".

Другой фанат добавил: "Он говорил это в конце концертов. Я точно заметил это в Чикаго, потому что от этого я вздрогнул".

Еще один поклонник написал: "Я думаю, что Ноэль, возможно, считал этот тур прощальным, но реакция фанатов изменила его взгляд. Не удивлюсь, если они уже решили дать больше концертов".

Также Лиам в X (Twitter) признался, что не планирует возвращаться к сольной карьере: "Нет, я буду вести себя как можно лучше в этом туре, и, надеюсь, Ноэль увидит мой потенциал, напишет несколько R&R, я их спою, и на этом все. Если нет, то я уйду в отпуск на 30 лет".

Напомним, братья Лиам и Ноэль Галлахеры после 15 лет конфликта решили воссоединить группу Oasis. Тур-воссоединение 2025 года стал одним из самых ожидаемых событий в музыкальном мире, а реакция публики оказалась чрезвычайно мощной.

