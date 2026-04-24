В США продали гитару с подписью группы Oasis почти за 100 тысяч долларов
В Соединенных Штатах на аукционе продали гитару с подписью звезды группы "Oasis" Ноэля Галлахера. На ней солист группы исполнял такие известные хиты как "Wonderwall" и "Champagne Supernova".
За гитару на аукционе в Нью-Йорке заплатили 96 тысяч долларов. Об этом сообщает BBC.
Эту же гитару Галлахер использовал во время записи альбома "(What's the Story) Morning Glory?". Этот альбом 1995 года имел 22 миллиона копий, также включал песни "Don't Look Back in Anger" и "Some Might Say".
Проданная гитара — Epiphone EJ-200. Ее стоимость в Украине составляет десятки тысяч гривен. Однако именно эту гитару, когда она ушла с молотка на Sotheby's, оценивали примерно в 80 тысяч долларов.
Также во время аукциона был продан рукописный лист с текстами песни "Don't Look Back in Anger". Его цена скалла 38 400 долларов.
Ранее Фокус рассказывал, что:
- В Париже инженер-программист Ари Ходара выиграл картину Пабло Пикассо стоимостью более 1 миллиона евро, купив всего один лотерейный билет за 100 евро. Розыгрыш состоялся в аукционном доме Christie's, а победитель сначала даже не поверил в свой выигрыш и спросил, не мошенничество ли это.
- Лиам Галлахер в сентябре 2025 года говорил о дальнейших выступлениях Oasis после завершения тура-воссоединения 2025 года.
- В августе 2025 года маракасы после выступления Oasis вызвали драку в толпе, была травмирована фанатка.
- Том Круз потанцевал на концерте Oasis, которые называли его "сволочью".