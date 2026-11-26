Легендарный испанский архитектор Антони Гауди (1852–1926) в конце жизни написал завещание, которое стало доступно лишь 100 лет назад. Согласно его условиям, которые только сейчас стали достоянием общественности, он завещал все свои активы и сбережения на финансирование работ в созданной им же базилике Святого Семейства в Барселоне, также известной как Саграда Фамилия.

Документ, хранящийся в Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, представляет собой копию завещания 1926 года, которое Гауди подписал в 1911 году в Пучсерде. Об этом сообщает Euronews.

СМИ пишут, что оригинал пропал в 1936 году после того, как нотариальная контора, в которой он хранился, сгорела в первые месяцы Гражданской войны. Среди документов также есть свидетельство о последнем завещании, подписанное тогдашним чиновником юстиции и будущим президентом Второй Испанской республики Мануэлем Асанья.

"Как пояснил декан Нотариального колледжа Каталонии Хосе Альберто Марин, нотариальные документы подпадают под протокольную тайну, но считаются историческими записями и становятся доступными для публичного обсуждения через 100 лет", — указано в тексте.

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Условия завещания архитектора: какова была последняя воля Антонио Гауди

В качестве последней воли архитектор обратился к трем доверенным лицам — священнику и капеллану базилики Хилю Пересу, врачу и близкому другу Пере Санталу, а также своему ученику Доменеку Суграньесу. Они подтвердили перед нотариусом, что всё имущество создателя базилики должно быть продано, а вырученные средства — направлены на работы над его детищем.

Подробное описание имущества архитектора, как пишут СМИ, поражало своей аскетичностью — на двух банковских счетах у мужчины было всего лишь почти 3000 песет (по современному курсу — 8400 евро, или 415,4 тыс. грн), а также дом и имущество стоимостью примерно 50 тыс. песет (в настоящее время — 139 тыс. евро, или 6,91 млн грн).

Кроме того, художник решил сэкономить на себе, чтобы достроить своё детище, и поэтому фактически переехал жить в мастерскую. После его смерти все средства пошли на работы под руководством его ученика, а окончательно базилика стала функциональной в 2010 году.

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