Легендарний іспанський архітектор Антоні Гауді (1852-1926) наприкінці життя написав заповіт, який став доступним лише 100 років тому. За його умовами, які тільки нині стали публічними, всі свої активи та заощадження той передавав на фінансування робіт у створеній ним же базиліці Святої Родини в Барселоні, яка також відома як Саграда Фамілія.

Документ, що зберігається в Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, є копією заповіту 1926 року, який Гауді підписав у 1911 році в Пучсерді. Про це повідомляє Euronews.

ЗМІ пише, що оригінал зник у 1936 році після того, як нотаріальна контора, що його тримала, згоріла в перші місяці Громадянської війни. Серед документів також є свідоцтво про останній заповіт, підписане тодішнім чиновником юстиції та майбутнім президентом Другої Іспанської республіки Мануелем Асаньяю.

"Як пояснив декан Нотаріального коледжу Каталонії Хосе Альберто Марін, нотаріальні документи підлягають протокольній таємниці, але вважаються історичними записами і стають відкритими для публічного обговорення через 100 років", — вказано в тексті.

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Умови заповіту архітектора: якою була остання воля Антоні Гауді

Останню власну волю архітектор попросив трьох довірених осіб — священника та капелана базиліки Хіля Переса, лікара та близкого друга Пере Санталу, а також свого учня Доменека Суграньєса. Вони підтвердили перед нотаріусом, що все майно творця базиліки має бути продано, а отримані кошти мають віддати на роботи з його дітищем.

Детальний опис майна архітектора, як пише ЗМІ, вражала аскетичністю — на двох банківських рахунках у чоловіка було тільки майже 3000 песет (за сучасним курсом — 8400 євро, або 415,4 тис. грн), а також будинок та майно вартістю приблизно на 50 тис. песет (нині — 139 тис. євро, або ж 6,91 млн грн).

Крім того, митець вирішив зекономити на собі, аби добудувати власне дітище, а тому фактично переїхав мешкати в майстерню. Після смерті всі кошти пішли на роботи під керівництвом його учня, а остаточно базиліка стала функціональною в 2010-му.

10 червня 2026 року папа Лев XIV благословив і відкрив останню частину храму — Вежу Ісуса Христа в базиліці. Наразі з моменту завершення будівництва минуло майже 144 роки, коли вона пройшла від проєкту та малої базиліки до повноцінного та найвищого католицького храму в Іспанії.

Раніше Фокус повідомляв про те, як росіяни знищили найстаріший дерев'яний храм півдня України. Російський удар дроном знищив Свято-Введенську церкву в Бериславі, яка є унікальною пам'яткою архітектури національного значення, а сам дерев'яний храм згорів дотла.

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