Государственная литературная премия "Воля" объявила шорт-лист из девяти книг в трёх категориях, которые будут претендовать на победу. Окончательный список победителей планируется объявить уже в декабре.

Организаторы премии выделяют три номинации для авторов — "Лучшая прозаическая книга", "Лучшая документальная книга" и "Лучшая документальная книга иностранного автора об Украине". Об этом говорится на сайте премии.

"С одной стороны, это все книги о войне. В то же время обратите внимание: в "Прозе" в этом году представлены исключительно женские голоса. Раньше это было не совсем так — как в Украине, так и во многих европейских литературах. А сейчас у нас есть несколько сильных авторок, которые представляют самую свежую литературу", — сказала заместитель министра культуры Богдана Лаюк, которую цитирует "Суспільне. Культура".

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Полный список номинантов на государственную литературную премию "Воля" 2026 года Фото: скриншот

В шорт-лист вошли следующие работы:

Номинация "Лучшая прозаическая книга"

"Он возвращается в воскресенье", Ирена Карпа (издательство "Книголав");

"Летиция Курята и все её вымышленные любовники, которым она солгала об отце", Вера Курико (издательство "Лаборатория");

"Сапожок Зельмана", Елена Стяжкина (издательство The Ukrainians Publishing).

Номинация "Лучшая документальная книга"

"Агент с мишкой. Шпионские игры Виктора Петрова (Домонтовича)", Эдуард Андрющенко (издательство Vivat);

"Игра в переодевание", Артем Чех (издательство Meridian Czernowitz);

"Жизнь на грани: Украина, культура и война", Татьяна Огаркова, Владимир Ермоленко (издательство "Дух и Литера").

Номинация "Лучшая документальная книга иностранного автора об Украине"

"В одну реку дважды. Мизогиния как оружие России", Софи Оксанен (издательство "Комора");

"О свободе", Тимоти Снайдер (издательство "Човен");

"Украинский национализм: политика, идеология и литература, 1920–1956", Мирослав Шкандрий (издательство "Локальная история").

Ранее сообщалось о том, как стало известно имя лауреата Букеровской премии 2026 года. Им стал писатель М. Джон Гаррисон за свой роман "Конец всего", который, впрочем, был воспринят и оценен читателями довольно прохладно.

Впоследствии Фокус сообщал о длинном списке номинантов на премию "Воля". В основной конкурс премии вошли 95 текстов в нескольких номинациях.