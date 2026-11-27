Государственная литпремия "Воля" объявила шорт-листы в трех номинациях (подробности, фото)
Государственная литературная премия "Воля" объявила шорт-лист из девяти книг в трёх категориях, которые будут претендовать на победу. Окончательный список победителей планируется объявить уже в декабре.
Организаторы премии выделяют три номинации для авторов — "Лучшая прозаическая книга", "Лучшая документальная книга" и "Лучшая документальная книга иностранного автора об Украине". Об этом говорится на сайте премии.
"С одной стороны, это все книги о войне. В то же время обратите внимание: в "Прозе" в этом году представлены исключительно женские голоса. Раньше это было не совсем так — как в Украине, так и во многих европейских литературах. А сейчас у нас есть несколько сильных авторок, которые представляют самую свежую литературу", — сказала заместитель министра культуры Богдана Лаюк, которую цитирует "Суспільне. Культура".
В шорт-лист вошли следующие работы:
Номинация "Лучшая прозаическая книга"
- "Он возвращается в воскресенье", Ирена Карпа (издательство "Книголав");
- "Летиция Курята и все её вымышленные любовники, которым она солгала об отце", Вера Курико (издательство "Лаборатория");
- "Сапожок Зельмана", Елена Стяжкина (издательство The Ukrainians Publishing).
Номинация "Лучшая документальная книга"
- "Агент с мишкой. Шпионские игры Виктора Петрова (Домонтовича)", Эдуард Андрющенко (издательство Vivat);
- "Игра в переодевание", Артем Чех (издательство Meridian Czernowitz);
- "Жизнь на грани: Украина, культура и война", Татьяна Огаркова, Владимир Ермоленко (издательство "Дух и Литера").
Номинация "Лучшая документальная книга иностранного автора об Украине"
- "В одну реку дважды. Мизогиния как оружие России", Софи Оксанен (издательство "Комора");
- "О свободе", Тимоти Снайдер (издательство "Човен");
- "Украинский национализм: политика, идеология и литература, 1920–1956", Мирослав Шкандрий (издательство "Локальная история").
Ранее сообщалось о том, как стало известно имя лауреата Букеровской премии 2026 года. Им стал писатель М. Джон Гаррисон за свой роман "Конец всего", который, впрочем, был воспринят и оценен читателями довольно прохладно.
Впоследствии Фокус сообщал о длинном списке номинантов на премию "Воля". В основной конкурс премии вошли 95 текстов в нескольких номинациях.