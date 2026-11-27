Державна літературна премія "Воля" оголосила шорт-лист із дев'яти книжок у трьох категоріях, які претендуватимуть на перемогу. Остаточний список переможців планують оголосити вже протягом грудня.

Організатори премії зазначають три номінації для авторів — "Найкраща прозова книжка", "Найкраща документальна книжка" та "Найкраща документальна книжка іноземного автора про Україну". Про це йдеться на сайті премії.

"З одного боку, це все книжки про війну. Водночас погляньте, у "Прозі" ми маємо лише жіночі голоси цьогоріч. Колись це було не зовсім так, і в Україні, і в багатьох європейських літературах. А зараз маємо кілька сильних авторок, які репрезентують найсвіжішу літературу", — сказала заступниця міністра культури Богдана Лаюк, яку цитує "Суспільне. Культура".

Повний перелік короткого списку на державну літпремію "Воля" 2026 року Фото: скриншот

До короткого списку потрапили наступні роботи:

Відео дня

Номінація "Найкраща прозова книжка"

"Він повертається в неділю", Ірена Карпа (видавництво "Книголав");

"Летиція Кур'ята та всі її вигадані коханці, яким вона збрехала про батька", Віра Курико (видавництво "Лабораторія");

"Чобіток Зельмана", Олена Стяжкіна (видавництво The Ukrainians Publishing).

Номінація "Найкраща документальна книжка"

"Агент з ведмедиком. Шпигунські ігри Віктора Петрова (Домонтовича)", Едуард Андрющенко (видавництво Vivat);

"Гра в перевдягання" Артем Чех (видавництво Meridian Czernowitz);

"Життя на межі: Україна, культура та війна", Тетяна Огаркова, Володимир Єрмоленко (видавництво "Дух і Літера").

Номінація "Найкраща документальна книжка іноземного автора про Україну"

"В одну річку двічі. Мізогінія як зброя Росії", Софі Оксанен (видавництво "Комора");

"Про свободу", Тімоті Снайдер (видавництво "Човен");

"Український націоналізм: Політика, ідеологія та література, 1920–1956", Мирослав Шкандрій (видавництво "Локальна історія").

Раніше повідомлялося про те, як стало відомо ім'я переможця Букерівської премії 2026. Ним став літератор М. Джон Гаррісон за свій роман "Кінець всього", який водночас був зустрітий та оцінений читачами досить прохолодно.

Згодом Фокус зазначав про довгий список номінантів на премію "Воля". До основного конкурсу премії було взято 95 текстів у кількох номінаціях.