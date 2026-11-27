Археологи проводили раскопки вблизи древнего города Ур (ныне — территория Ирака), где обнаружили необычные клинописные таблички в доме одного торговца. Расшифрованный текст содержал целую историю конфликта, которая сегодня известна как первый негативный отзыв о некачественном товаре.

Специалисты установили, что события произошли около 1750 года до н. э., когда в центре конфликта оказались два жителя города Ур: покупатель по имени Нанни и торговец Эа-Насир. Об этом говорится в статье профессора британского Института археологии, доктора Габриэла Мошенски.

Учёный пишет, что причиной конфликта стала неудачная торговая сделка: по её условиям Эа-Насир обещал Нанни доставить качественные медные слитки (вся медь в Ур привозилась из других рудников — прим. ред.). Но когда пришёл посланник покупателя, он обнаружил металл низкого качества. Тогда сам Нанни пришёл выяснять, в чём дело, на что услышал от Эа-Насира следующие слова: "Не хочешь — убирайся отсюда!"

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Однако, как пишет ученый, конфликт был гораздо глубже — оказалось, что дело было не только в самом металле. Покупателю Нанни приходилось регулярно отправлять послов, а те возвращались без меди и денег через вражескую территорию, а сам Нанни покупал металл не для себя, а для нужд царского дворца. В то же время Эа-Насир срывал ранее согласованные поставки, тогда у Нанни лопнуло терпение, и он написал гневную табличку, которая отличалась очень резким и возмутительным тоном.

Табличка с жалобой Нанни на услуги Эа-Насира хранится в Британском музее с 1953 года Фото: British Museum

"Кем ты себя возомнил, что относишься ко мне с таким пренебрежением?" — пишет в тексте возмущения Нанни и добавляет, что Эа-Насир должен вернуть все средства за "медное соглашение", а также задолжал ему серебро по другому делу.

Помимо негативного отзыва о товарах и услугах перекупщика, Нанни заявил: теперь он больше никогда не поверит Эа-Насиру на слово, а также будет проверять каждый слиток меди у себя дома в соответствии с условиями сделки. Если металл не будет соответствовать требуемому качеству, то он больше не примет ни грамма от Эа-Насира и не заплатит ему ни монеты.

Ученые также обнаружили в ходе раскопок в Уре дом, принадлежавший Эа-Насиру. Оказалось, что в нем находился целый архив табличек, где, помимо договоров и бухгалтерских документов, были отзывы других партнеров купца о его "некачественных услугах" и "поставках". Учёные предполагают, что перекупщик хранил у себя таблички с негативными отзывами по неизвестной причине.

Краткое изложение истории конфликта между Нанни и Эа-Насиром

На данный момент у историков нет однозначного ответа на вопрос, что именно произошло с Эа-Насиром. Судя по данным археологических раскопок, в ходе которых был обнаружен дом торговца, явно принадлежавший в своё время к крупной торговой сети, на данный момент неизвестны ни дата смерти Эа-Насира, ни то, вернул ли он деньги Нанни.

Археологи, основываясь на найденных останках, полагают, что купец явно лишился состояния, поскольку сам дом торговца был перераспределен и перестроен его потомками. Учёные прямо заявляют: судьба первого в истории задокументированного негативного отзыва о товаре осталась неразрешённой.

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