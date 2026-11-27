Археологи проводили розкопки поблизу стародавнього міста Ур (нині — територія Іраку), де виявили незвичні клинописні таблички в будинку одного торговця. Розшифрований текст містив цілу історію конфлікту, яка нині є відома як перший негативний відгук на неякісний товар.

Фахівці встановили, що історія сталася близько 1750 року до н.е., де в центрі конфлікту опинилися два мешканці міста Ур: покупець на ім'я Нанні та торговець Еа-Насір. Про це йдеться в статті професора британського Інституту археології, доктора Габріела Мошенски.

Вчений пише, що причиною конфлікту стала невдала торгівельна угода: за її умовами, Еа-Насір обіцяв Нанні дістати якісні мідні злитки (вся мідь в Ур привозилася з інших копалень — ред.). Але коли прийшов посланець покупця, то виявив метал низької якості. Тоді сам Нанні прийшов виясняти, в чому справа, на що почув такі слова від Еа-Насіра: "Не хочеш — йди геть звідси!"

Відео дня

Однак, як пише науковець, конфлікт був значно глибше — виявилося, що справа була не лише в самому металі. Покупцю Нанні доводилося відправляти регулярно посланців, а ті поверталися без міді та грошей через ворожу територію, а сам Нанні купував метал не для себе, а для потреб царського палацу. Водночас Еа-Насір зривав раніше погоджені поставки, тоді Нанні урвався терпець і він написав гнівну табличку, яка мала дуже різкий та обурливий тон.

Табличка зі скаргою Нанні на послуги Еа-Насіра нині зберігається в Британському музеї з 1953 року Фото: British Museum

"За кого ти себе маєш, що ставишся до мене з такою зневагою?" — пише в тексті обурення Нанні та додає, що Еа-Насір має повернути всі кошти за "мідну угоду", а також заборгував йому срібло за іншу справу .

Окрім негативного відгуку на товар і послуги перекупника, Нанні заявив: тепер він ніколи більше не повірить Еа-Насіру на слово, а також буде перевіряти кожен злиток міді в себе вдома за умовами угоди. Якщо метал буде не відповідати потрібній якості, то більше не прийме ані грама від Еа-Насіра і не заплатить тому ані монети.

Вчені також виявили під час розкопок в Урі знайшли будинок, який належав Еа-Насіру. Виявилося, що в ньому був цілий архів табличок, де, крім угод і бухгалтерії, були відгуки інших партнерів купця на його "неякісні послуги" та "поставки". Науковці припускають, що перекупник зберігав у себе таблички з негативними відгуками з невідомої причини.

Короткий переказ історії конфлікту Нанні та Еа-Насіра

Наразі історики не мають чіткої відповіді, що саме сталося з Еа-Насіром. На основі даних археологічних розкопок, де виявили будинок торговця, який явно належав до великої торговельної мережі свого часу, то наразі невідома ні дата смерті Еа-Насіра, ні чи повернув він кошти Нанні.

Археологи на основі знайдених решток вважають, що купець явно втратив статки, бо сам будинок торговця переподілили та змінили нащадки. Вчені прямо кажуть — доля першого в історії задокументованого негативного відгуку на товар залишилася без розв'язки.

Раніше Фокус повідомляв про те, як фермер на своєму городі випадково викопав скарб стародавнього Єгипту. Єгипетський фермер Халед аш-Шахат працюючи на своєму полі випадково натрапив на дивний рожевий камінь.

Згодом стало відомо про "відмазки" від роботи у стародавньому Єгипті. Фахівці виявили вапнякові рештки з журналом обліку робітників, де були вказані неочікувані причини відгулів.