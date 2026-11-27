Картина нидерландского художника Яна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой" обладает необычной "магией", из-за которой посетители долго не могут оторвать от неё взгляд. В то же время специалисты отмечают, что объяснение этого феномена имеет два аспекта — научный и художественный.

Специалисты в области нейробиологии и искусства отмечают, что полотно художника оказывает влияние на зрителей как с точки зрения биологии, так и благодаря мастерским приемам самого автора. Об этом говорится в исследованиях нидерландского музея Маурицхёйс, где в настоящее время хранится полотно.

В 2024 году учёные решили с помощью нескольких методов (айтрекинг, ЭЭГ и функциональная МРТ) проверить, куда и как смотрят на картину участники эксперимента. По результатам исследований выяснилось, что чаще всего люди обращали внимание на треугольник "губы-глаза-серёжка".

Тепловая карта анализа взглядов людей на картину Вермеера Фото: Mauritshuis Museum

Сами исследователи говорят о так называемом эффекте "цикла длительного внимания" (sustained attentional loop — прим. ред.), во время которого взгляд постоянно перемещается между элементами этого треугольника. Учёные обнаружили, что при рассмотрении картины основную работу выполняет область мозга под названием "прекунес" — она отвечает за самовосприятие, саморефлексию и автобиографические воспоминания, а это означает, что зрители, рассматривающие картину, испытывают сильную личную вовлеченность в полотно.

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Секреты картины "Девушка с жемчужной сережкой": что говорят искусствоведы

В то же время искусствоведы отмечают, что с точки зрения изобразительной составляющей художник использовал прием "tronie", который был характерен для нидерландского искусства того времени. Сам прием предполагает, что художник исследует выражение лица, типаж модели, игру света и необычность цветовой гаммы одежды.

Исходя из этого, отмечают искусствоведы, Вермеер не раскрывает нам никакой информации ни о девушке, ни о её истории. Вместо этого перед зрителями предстаёт полотно, на котором молодая дама смотрит через плечо с слегка приоткрытыми губами и прямым взглядом в нашу сторону. Поэтому, глядя на картину, экстравагантная одежда женщины вызывает неопределенность и непонимание того, что именно она могла бы сказать, но это остается загадкой.

Картина Яна Вермеера выполнена на основе баланса света и теней, без чётких линий между различными частями полотна. Поэтому эта техника, известная как сфумато, позволяет нашему мозгу "видеть" и сохранять в воображении серьгу, которая фактически висит в воздухе, а блеск жемчужины передается всего несколькими мазками белого цвета. А там, где есть "пробелы" между различными частями полотна, именно зритель "составляет" окончательный образ на картине Вермеера.

Искусствоведы уверены, что основная "магия" картины "Девушка с жемчужной сережкой" — это сочетание целого ряда идеальных элементов: свет, взгляд, композиция, недосказанность, широкий спектр интерпретаций образа самой героини на холсте. Благодаря этому картина фактически призывает "к диалогу", которого никогда не произойдёт, но не стоит ожидать явных ответов, ведь они — лишь в воображении и мыслях зрителей полотна.

Ранее Фокус сообщал о том, что в Нидерландах хотели испортить картину "Девушка с жемчужной сережкой". Трое климатических активистов из Бельгии привлекали внимание к разрушению планеты в результате добычи нефти.

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