Картина нідерландського художника Яна Вермера "Дівчина з перловою сережкою" має незвичну "магію", коли відвідувачі довго не можуть відірвати очей. Водночас фахівці говорять, що пояснення цього феномена має два виміри — науковий та мистецький.

Спеціалісти з нейробіології та мистецтва відзначають, що полотно художника містить впливи на глядачів як з точки зору біології, так і через майстерні прийоми роботи самого автора. Про це йдеться в дослідженнях нідерландського музею Мауріцгойс, де і зберігається нині полотно.

В 2024-му науковці вирішили перевірити за допомогою кількох методів (айтрекінг, ЕЕГ та функціональна МРТ), куди і яким чином дивляться на картину учасники експерименту. За результатами досліджень, виявилося, що найчастіше люди звертали увагу на трикутник "губи-очі-сережка".

Теплова карта аналізу поглядів людей на полотно Вермера Фото: Mauritshuis Museum

Самі дослідники говорять про так званий ефект "циклу тривалої уваги" (sustained attentional loop — ред.), під час якого погляд постійно зміщується між цим трикутником. Вчені виявили, що під час огляду картини основну роботу виконує ділянка мозку під назвою "прекунес" — вона відповідає за самосприйняття, саморефлексію та автобіографічні спогади, а це значить, що споглядачі на картину відчувають сильне особисте залучення до полотна.

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Секрети картини "Дівчина з перловою сережкою": що кажуть мистецтвознавці

Водночас мистецтвознавці кажуть, що з точки зору образотворчого компоненту художник використав прийом "tronie", який був притаманний тодішньому нідерландському мистецтву. Сам прийом передбачає, що митець досліджує вираз обличчя, типаж моделі, гру світла та незвичність палітри одягу.

На основі цього, вказують дослідники мистецтва, Вермер не розкриває нам інформації ані про дівчину, ані про її історію. Натомість перед глядачами полотно, на якому молода пані дивиться через плече з трохи розтуленими губами і прямим поглядом до нас. Тому дивлячись на картину, ексцентричний одяг жінки показує невизначеність та нерозуміння, що саме вона могла би сказати, але це залишається загадкою.

Картина Яна Вермера виконана на балансі світла та тіней, без присутності жорстких ліній між різними частинами полотна. Тому ця техніка, відома як сфумато, дозволяє нашому мозку "бачити" та залишати в уяві сережку, яка фактично висить у повітрі, а блиск перлини має лише кілька мазків білого кольору. А там, де є "проґалини" між різними частинами канви, саме споглядач "складає" остаточний образ на полотні Вермера.

Мистецтвознавці впевнені, що основна "магія" картини "Дівчина з перловою сережкою" — це суміш цілої низки ідеальних комбінацій: світло, погляд, композиція, недосказанність, широкий спектр для розуміння самої героїні на полотні. Завдяки цьому, картина фактично закликає "до діалогу", якого ніколи не станеться, але не слід очікувати явних відповідей, адже вони — лише в уяві та думках споглядачів полотна.

Раніше Фокус повідомляв про те, що в Нідерландах хотіли зіпсувати картину "Дівчина з перловою сережкою". Троє кліматичних активістів із Бельгії привертали увагу до руйнування планети від видобутку нафти.

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