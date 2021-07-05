Воздушные селфи: Vivo создаст смартфон со встроенным дроном

Дрон будет оснащен камерами, позволяющими делать снимки с самых разных ракурсов.

Китайский производитель Vivo оформил патент на смартфон, в верхнюю грань которого будет встроен дрон, оснащенный камерой.

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Об этом сообщает patentscope.wipo.int.

Дрон позволит делать портретную, пейзажную и панорамную съемки с любого ракурса. Свой проект производитель оформил в качестве патентной заявки, которую разместил на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO).

Разработчики решили интегрировать дрон, созданный для съемки селфи, в конструкцию смартфона. Такой дрон отличают маленький размер, изолированные лопасти и возможность посадки на руку. Ранее требовалось носить такой аппарат с собой, а теперь не придется.

[ + – ] Патентная заявка Vivo

Инженеры Vivo разместят мини-квадрокоптер в верхний торец телефона, где будет проделано отверстие, в которое поместят лоток с дроном и моторчик для подачи допустройства. Конструкция будет работать по такому же принципу, как смартфоны с выезжающей фронтальной камерой.

Согласно заявке, винты дрона будут утоплены в корпус, а на борту будут находиться сразу две камеры: одна, предназначенная для горизонтальной съемки, на торце, а вторая — снизу. С ее помощью можно будет снимать с высоты. Кроме этого квадрокоптер получит инфракрасные датчики для распознавания объектов, в первую очередь, людей. Эта система поможет дрону ориентироваться в пространстве и не сталкиваться с объектами.

Ранее мы сообщали о том, что в извергающийся вулкан Фаградальсфьядль снова упал дрон. Оператор дрона блогер Джои Хелмс уже заявил, что тот упал из-за турбулетности и горячих камней