Снял потрясающее видео: в извергающийся вулкан Фаградальсфьядль снова упал дрон

Оператор дрона блогер Джои Хелмс уже заявил, что тот упал из-за турбулетности и горячих камней

Вулкан Фаградальсфьядль в Исландии продолжает извергаться и радовать туристов и блогеров, которые съезжаются сюда, чтобы сделать эффектные снимки. И ради этого они буквально готовы пожертвовать всем, например техникой. Об этом пишет The National News.

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Блогер Джои Хелмс хотел снять извержение буквально, зависнув над жерлом вулкана, и какое-то время дрон держался. Однако, спустя несколько минут он все-таки рухнул прямо в расплавленную лаву.

Джои уже заявил, что у жерла Фаградальсфьядля возникает турбулентность, вызванная горячими потоками воздуха, а кроме этого в дрон летят раскаленные камни, так что удержать его, зафиксировав на одной точке, чрезвычайно тяжело.

Но результат, в любом случае впечатляет. Перед тем как упасть и расплавиться в лаве, дрон успел снять потоки лавы, огненный фонтан, извергающийся из жерла и реку уже застывшей лавы на склонах вулкана.

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Дрон Джои, "погибший" в жерле вулкана Фаградальсфьядль стал далеко не первым. Ранее исландский фотограф и блогер Гардар Олафс несколько минут снимал извержение, прежде, чем уронил дрон. А до этого Бьорн Стейнбекк снял жерло вулкана, заставив дрон пролететь над Фаградальсфьядлем.

Напомним, этот вулкан проснулся вечером 19 марта. Он начал извергаться после 40 тысяч небольших землетрясений. Вулкан спал с XII века.

Примечательно, что проснувшийся вулкан порадовал местных жителей, потому что привлек множество туристов. Некоторые даже пытались жарить над лавой сосиски и делали предложение руки и сердца своим возлюбленным.