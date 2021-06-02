Зняв приголомшливе відео: у вулкан Фаградальсф'ятль, що вивергається, знову впав дрон

Оператор дрона блогер Джої Гелмс вже заявив, що той впав через турбулетність і гарячі камені.

Вулкан Фаградальсфʼятль в Ісландії продовжує вивергатися і радувати туристів і блогерів, які зʼїжджаються сюди, щоб зробити ефектні знімки. І заради цього вони буквально готові пожертвувати всім, наприклад технікою. Про це пише The National News.

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Блогер Джої Гелмс хотів зняти виверження буквально, зависнувши над жерлом вулкана, і якийсь час дрон тримався. Однак, через кілька хвилин він все-таки звалився прямо в розплавлену лаву.

Джої вже заявив, що біля жерла Фаградальсфʼятль виникає турбулентність, викликана гарячими потоками повітря, а крім цього в дрон летять розжарені камені, тож утримати його, зафіксувавши на одній точці, надзвичайно важко.

Але результат, в будь-якому випадку вражає. Перед тим як впасти і розплавитися в лаві, дрон встиг зняти потоки лави, вогненний фонтан, що викидається з жерла та річку вже застиглої лави на схилах вулкана.

Дрон Джої, "загиблий" в жерлі вулкана Фаградальсфʼятль став далеко не першим. Раніше ісландський фотограф і блогер Гардар Олафсен кілька хвилин знімав виверження, перш, ніж впустив дрон. А до цього Бьорн Стейнбекк зняв жерло вулкана, змусивши дрон пролетіти над Фаградальсфʼятлем.

Нагадаємо, цей вулкан прокинувся увечері 19 березня. Він почав вивергатися після 40 тисяч невеликих землетрусів. Вулкан спав із XII століття.

Варто зазначити, що вулкан, який прокинувся, порадував місцевих жителів, тому що привернув безліч туристів. Деякі навіть намагалися смажити над лавою сосиски і робили пропозицію руки і серця своїм коханим.