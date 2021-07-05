Повітряні селфі: Vivo створить смартфон із вбудованим дроном

Дрон буде оснащений камерами, що дозволяють робити знімки з різних ракурсів.

Китайський виробник Vivo оформив патент на смартфон, у верхню межу якого буде вбудований дрон, оснащений камерою.

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Про це повідомляє patentscope.wipo.int.

Дрон дозволить робити портретну, пейзажну та панорамну зйомки з будь-якого ракурсу. Свій проект виробник оформив як патентну заявку, яку розмістив на сайті Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO).

Розробники вирішили інтегрувати дрон, створений для зйомки селфі, в конструкцію смартфона. Такий дрон відрізняють маленький розмір, ізольовані лопаті та можливість посадки на руку. Раніше було потрібно носити такий апарат із собою, а тепер не доведеться.

[ + – ] Патентна заявка Vivo

Інженери Vivo розмістять мініквадрокоптер у верхній торець телефону, де буде зроблений отвір, в який помістять лоток із дроном і моторчик для подачі додаткового пристрою. Конструкція працюватиме за таким же принципом, як смартфони з фронтальною камерою, що виїжджає.

Згідно із заявкою, ґвинти дрона будуть втоплені в корпус, а на борту будуть знаходитися відразу дві камери: одна, призначена для горизонтальної зйомки, на торці, а друга — знизу. З її допомогою можна буде знімати з висоти. Крім цього квадрокоптер отримає інфрачервоні датчики для розпізнавання обʼєктів, насамперед, людей. Ця система допоможе дрону орієнтуватися в просторі та не стикатися з обʼєктами.

Раніше ми повідомляли про те, що у вулкан Фаградальсфʼятль, що вивергається, знову впав дрон. Оператор дрона блогер Джої Гелмс уже заявив, що той впав через турбулетність і гарячі камені.