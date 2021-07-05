Завершилась 27-летняя эпоха в Amazon. Джефф Безос подал в отставку

Самый богатый человек на Земле покинул должность гендиректора Amazon в 27-ю годовщину основания компании.

В понедельник, 5 июля, миллиардер Джефф Безос ушел с должности генерального директора корпорации Amazon, сообщает ВВС.

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На топ-должности Джеффа Безоса сменит бывший глава подразделения Web Services Энди Ясси.

Примечательно, что Джефф Безос покинул должность генерального директора Amazon в 27-ю годовщину основания корпорации. Самый богатый человек на Земле будет и дальше главой правления Amazon.

Журналисты напоминают, что Джефф Безос занимал пост главы Amazon с момента основания компании в 1994 году. Энди Ясси присоединился к компании в 1997 году, возглавив Amazon Web Services.

"Мы выбрали эту дату, потому что для меня она значима — это день учреждения Amazon в 1994 году, ровно 27 лет назад", — заявил Джефф Безос, когда раскрыл свои планы по уходу с должности генерального директора.

После увольнения миллиардер хочет сосредоточиться на проектах Bezos Earth Fund для борьбы с изменениями климата, космической компании Blue Origin, а также издательскому дому The Washington Post и Amazon Day 1 Fund.

Ранее Фокус сообщал, что Джефф Безос отправится в околоземное пространство на своей ракете. Миллиардер предупредил, что 20 июля полетит в космос в рамках первого полета человека в околоземное пространство для своей компании Blue Origin.

Позже Фокус рассказывал, что миллиардер Ричард Брэнсон хочет отправиться в космос раньше Джеффа Безоса. Компания Virgin Galactic объявила, что 11 июля откроет окно полета для своей первой миссии с полным экипажем в космос, и что одним из первых пассажиров будет миллиардер и основатель Virgin Group Ричард Брэнсон.