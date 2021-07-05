Закінчилася 27-річна епоха в Amazon. Джефф Безос подав у відставку

Найбагатша людина на Землі покинула посаду гендиректора Amazon у 27-ту річницю заснування компанії.

У понеділок, 5 липня, мільярдер Джефф Безос пішов із посади генерального директора корпорації Amazon, повідомляє ВВС.

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На топпосаді Джеффа Безоса змінить колишній глава підрозділу Web Services Енді Ясси.

Варто зазначити, що Джефф Безос покинув посаду генерального директора Amazon у 27-ту річницю заснування корпорації. Найбагатша людина на Землі буде й далі главою правління Amazon.

Журналісти нагадують, що Джефф Безос обіймав посаду глави Amazon із моменту заснування компанії у 1994 році. Енді Ясси приєднався до компанії в 1997 році, очоливши Amazon Web Services.

"Ми вибрали цю дату, тому що для мене вона значима — це день створення Amazon у 1994 році, рівно 27 років тому", — заявив Джефф Безос, коли розкрив свої плани щодо відходу з посади генерального директора.

Після звільнення мільярдер хоче зосередитися на проектах Bezos Earth Fund для боротьби зі змінами клімату, космічної компанії Blue Origin, а також видавничого дому The Washington Post та Amazon Day 1 Fund.

Раніше Фокус повідомляв, що Джефф Безос відправиться в навколоземний простір на своїй ракеті. Мільярдер попередив, що 20 липня полетить в космос у рамках першого польоту людини в навколоземний простір для своєї компанії Blue Origin.

Пізніше Фокус розповідав, що мільярдер Річард Бренсон хоче вирушити в космос раніше Джеффа Безоса. Компанія Virgin Galactic оголосила, що 11 липня відкриє вікно польоту для своєї першої місії з повним екіпажем у космос, і що одним із перших пасажирів буде мільярдер і засновник Virgin Group Річард Бренсон.