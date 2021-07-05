Закінчилася 27-річна епоха в Amazon. Джефф Безос подав у відставку
Найбагатша людина на Землі покинула посаду гендиректора Amazon у 27-ту річницю заснування компанії.
У понеділок, 5 липня, мільярдер Джефф Безос пішов із посади генерального директора корпорації Amazon, повідомляє ВВС.
На топпосаді Джеффа Безоса змінить колишній глава підрозділу Web Services Енді Ясси.
Варто зазначити, що Джефф Безос покинув посаду генерального директора Amazon у 27-ту річницю заснування корпорації. Найбагатша людина на Землі буде й далі главою правління Amazon.
Журналісти нагадують, що Джефф Безос обіймав посаду глави Amazon із моменту заснування компанії у 1994 році. Енді Ясси приєднався до компанії в 1997 році, очоливши Amazon Web Services.
"Ми вибрали цю дату, тому що для мене вона значима — це день створення Amazon у 1994 році, рівно 27 років тому", — заявив Джефф Безос, коли розкрив свої плани щодо відходу з посади генерального директора.
Після звільнення мільярдер хоче зосередитися на проектах Bezos Earth Fund для боротьби зі змінами клімату, космічної компанії Blue Origin, а також видавничого дому The Washington Post та Amazon Day 1 Fund.
Раніше Фокус повідомляв, що Джефф Безос відправиться в навколоземний простір на своїй ракеті. Мільярдер попередив, що 20 липня полетить в космос у рамках першого польоту людини в навколоземний простір для своєї компанії Blue Origin.
Пізніше Фокус розповідав, що мільярдер Річард Бренсон хоче вирушити в космос раніше Джеффа Безоса. Компанія Virgin Galactic оголосила, що 11 липня відкриє вікно польоту для своєї першої місії з повним екіпажем у космос, і що одним із перших пасажирів буде мільярдер і засновник Virgin Group Річард Бренсон.