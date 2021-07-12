Xiaomi, Asus, ZTE: эксперты определили самые мощные Android-смартфоны 2021 года

Согласно бенчмарку, в первом полугодии наилучшие результаты продемонстрировали китайские продукты.

Известный китайский бенчмарк (бенчмарк — программа оценки и сравнения производительности устройств, — ред.) Master Lu в своем официальном аккаунте соцсети Weibo опубликовал данные касательно того, какие смартфоны имеют самую высокую производительность.

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Об этом сообщает издание mydrivers.com.

В рейтинге принимали участие модели, вышедшие на рынок с начала 2021 года. Оказалось, что фаворитами стали не флагманы линеек, а модели, созданные специально для гейминга. С другой стороны, в этом ничего удивительного нет, ведь чтобы игровой процесс шел, как по маслу, и при этом не сбоила графика, нужен достаточно мощный процессор на борту. Именно такими чипами и оснащаются игровые смартфоны.

Итак, безусловными лидерами топа стали:

Black Shark 4 Pro от Xiaomi,

ROG 5 Mirage от Asus,

Nubia Red Magic 6 Pro от ZTE.

Все эти телефоны работают благодаря чипсетам Qualcomm Snapdragon 888.

[ + – ] Топ-10 самых производительный смартфонов Фото: mydrivers.com

Стоит отметить, что новинка под названием Black Shark 4 Pro набрала рекордное количество баллов — 938 991. Этот аппарат примечателен своей инновационной многослойной системой жидкостного охлаждения. Инженеры компании усовершенствовали ее, и в результате пользователи получили систему второго поколения. Она эффективнее всех может справиться с перегревами процессора. Система оснащена особым материалом, помогающим рассеивать тепло, вырабатывающееся однокристальной платформой с CPU, GPU и 5G-модемом, а также контроллера 120-ваттной зарядки. В итоге, тепло не концентрируется в этих проблемных зонах.

Также в рейтинг попали следующие смартфоны:

Vivo X60 Pro+,

iQOO 7, Xiaomi 11 Ultra,

OPPO Find X3 Pro,

Realme GT,

OnePlus 9. Pro,

Redmi K40 Pro и другие.

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