Xiaomi, Asus, ZTE: експерти визначили найпотужніші Android-смартфони 2021 року

Згідно з бенчмарком, у першому півріччі найкращі результати продемонстрували китайські продукти.

Відомий китайський бенчмарк (бенчмарк — програма оцінки та порівняння продуктивності пристроїв, — ред.) Master Lu у своєму офіційному акаунті соцмережі Weibo опублікував дані щодо того, які смартфони мають найвищу продуктивність.

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Про це повідомляє видання mydrivers.com.

У рейтингу брали участь моделі, що вийшли на ринок із початку 2021 року. Зʼясувалося, що фаворитами стали не флагмани лінійок, а моделі, створені спеціально для геймінгу. З іншого боку, в цьому нічого дивного немає, адже щоб ігровий процес йшов, як по маслу, і при цьому не збоїла графіка, потрібен досить потужний процесор на борту. Саме такими чіпами й оснащуються ігрові смартфони.

Отже, безумовними лідерами топу стали:

Black Shark 4 Pro від Xiaomi;

ROG 5 Mirage від Asus;

Nubia Red Magic 6 Pro від ZTE.

Усі ці телефони працюють завдяки чіпсетам Qualcomm Snapdragon 888.

[ + – ] Топ-10 найбільш продуктивних смартфонів Фото: mydrivers.com

Варто зазначити, що новинка під назвою Black Shark 4 Pro набрала рекордну кількість балів — 938 991. Цей апарат характерний своєю інноваційною багатошаровою системою рідинного охолодження. Інженери компанії удосконалили її, і внаслідок користувачі отримали систему другого покоління. Вона ефективніше всіх може впоратися з перегрівами процесора. Система оснащена особливим матеріалом, що допомагає розсіювати тепло, яке виробляється однокристальною платформою з CPU, GPU і 5G-модемом, а також контролером 120-ватної зарядки. Зрештою, тепло не концентрується в цих проблемних зонах.

Також до рейтингу потрапили такі смартфони:

Vivo X60 Pro+;

iQOO 7, Xiaomi 11 Ultra;

OPPO Find X3 Pro;

Realme GT;

OnePlus 9. Pro;

Redmi K40 Pro та інші.

Раніше ми повідомляли про те, що в мережу витекли дані про нові пристрої Samsung.