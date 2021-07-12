Дождетесь! Основатель канала "Глаз бога" обвинил Telegram в связях со спецслужбами и коррупции

Евгений Антипов также заявил, что собирается создать собственный мессенджер.

Основатель "Глаза бога", Евгений Антипов, обвинил Telegram в незаконном удалении его канала, который предлагает пользователя услуги "пробива" по закрытым базам данных.

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Об этом пишет Медуза.

Судебное решение о блокировке было принято 1 июля 2021 года, а канал "Глаз бога" был удален в Telegram на следующие сутки.

По словам Евгения Антипова, накануне суд постановил удалить бот, который не имел отношения к его сервису, и предположил, что сотрудники Роскомнадзора при составлении иска просто ввели в поиске Telegram "Глаз бога", и "вписали (в жалобу — ред.) первый попавшийся им левый бот, который нас копировал".

"И вдруг днем пропадает наш канал. Якобы "за нарушения правил Telegram" удалили канал, чат техподдержки и флудилку, админские чат и бот — я так понимаю, просто зачистили все, что было создано с моего аккаунта. Причем специально выбрали такой момент, чтобы максимально убить все: (команда — ред.) Telegram отключила бот перед выходными, чтобы я не смог до них достучаться", — заявил Евгений Антипов в интервью журналистам.

Основатель канала "Глаз бога" намерен уйти с площадки Telegram, пригрозив слить в социальные сети информацию о коррупции руководства мессенджера и об их связях с Роскомнадзором.

Евгений Антипов предложил модераторам Telegram снять блок с канала, а он подаст апелляцию о восстановлении аккаунта по всем правилам.

"Если этого не произойдет (снятие блока — ред.), я настроен уйти (с их площадки — ред.) и все, что у меня на них есть — а есть у меня сильно много — вылить в сеть. Все их сообщения, все голосовые, где они рассказывают, как сливают информацию всем подряд. И про коррупцию в Telegram, и про их связь с РКН — все-все абсолютно. Вот это будет война, вот это будет дерзко. Чтобы стало понятно, насколько Telegram в целом плевать (на пользователей — ред.)", — добавил Евгений Антипов.

У Антипова в планах создать свой мессенджер и переманить пользователей с площадки Telegram. Бизнесмен отметил, что ежемесячный чистый доход сервиса "Глаз бога" составляет от 8 до 15 млн рублей, а на новый проект он тратит солидные суммы.

Собеседник бизнесмена отметил, что "Глаз бога" — единственный бот по "пробиву" (получение из закрытых баз данных информации о людях и организациях — ред.), попытавшийся хоть как-то "легализоваться" после первых массовых блокировок, а основатель сервиса назвал дело Роскомнадзора "заказом".

Ранее Фокус сообщал, что в МВД пожаловались, что Telegram не хочет сотрудничать с силовиками. По словам Антона Геращенко, с помощью платформы Telegram продают наркотики и не только, а с самими силовиками уже сотрудничают TikTok, Instagram, Facebook и WhatsApp.

Также Фокус рассказывал, что Telegram могут оштрафовать на 55 млн евро и заблокировать в Германии. Чиновники утверждают, что Telegram не сотрудничает с властями Германии и не подчиняется ее законам. Минюст Германии будет разбираться с Telegram: он мессенджера потребуют подчиняться закону и удалять нелегальный контент.