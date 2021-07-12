Дочекаєтеся! Засновник каналу "Око Бога" звинуватив Telegram у зв'язках зі спецслужбами та корупції

Євген Антипов також заявив, що збирається створити власний месенджер.

Засновник "Очі бога", Євген Антипов, звинуватив Telegram у незаконному видаленні його каналу, який пропонує користувачам послуги "пробивання" у закритих базах даних.

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Про це пише Медуза.

Судове рішення про блокування було ухвалене 1 липня 2021 року, а канал "Око Бога" був вилучений з Telegram наступної доби.

За словами Євгена Антипова, напередодні суд постановив вилучити бот, який не був причетний до його сервісу, і припустив, що співробітники Роскомнадзору в процесі складання позову просто ввели в пошуку Telegram "Око Бога", і "вписали (в скаргу — ред.) перший-ліпший лівий бот, який нас копіював".

"І раптом удень зникає наш канал. Нібито "за порушення правил Telegram" видалили канал, чат техпідтримки та флудилку, адмінські чат і бот — я так розумію, просто зачистили все, що було створено з мого акаунта. Причому спеціально вибрали такий момент, щоб максимально вбити все: (команда — ред.) Telegram відключила бот перед вихідними, щоб я не зміг до них достукатися", — заявив Євген Антипов в інтервʼю журналістам.

Засновник каналу "Око Бога" має намір піти з майданчика Telegram, пригрозивши злити в соціальні мережі інформацію про корупцію керівництва месенджера і про їхні звʼязки з Роскомнадзором.

Євген Антипов запропонував модераторам Telegram зняти блок із каналу, а він подасть апеляцію про відновлення акаунта за всіма правилами.

"Якщо цього не станеться (зняття блоку — ред.), я налаштований піти (з їхнього майданчика — ред.) і все, що в мене на них є — а є у мене дуже багато — вилити в мережу. Усі їхні повідомлення, всі голосові, де вони розповідають, як зливають інформацію всім підряд. І про корупцію в Telegram, і про їхній звʼязок з РКН — все-все абсолютно. Ось це буде війна, ось це буде зухвало. Щоб стало зрозуміло, наскільки Telegram у цілому плювати (на користувачів — ред.)", — додав Євген Антипов.

В Антипова в планах створити свій месенджер і переманити користувачів із майданчика Telegram. Бізнесмен зазначив, що щомісячний чистий дохід сервісу "Око Бога" становить від 8 до 15 млн рублів, а на новий проект він витрачає солідні суми.

Співрозмовник бізнесмена зазначив, що "Око Бога" — єдиний бот із "пробивання" (отримання із закритих баз даних інформації про людей та організації — ред.), який спробував хоч якось "легалізуватися" після перших масових блокувань, а засновник сервісу назвав справу Роскомнадзора "замовленням".

Раніше Фокус повідомляв, що в МВС поскаржилися, що Telegram не хоче співпрацювати із силовиками. За словами Антона Геращенка, за допомогою платформи Telegram продають наркотики і не тільки, а із силовиками вже співпрацюють TikTok, Instagram, Facebook і WhatsApp.

Також Фокус розповідав, що Telegram можуть оштрафувати на 55 млн євро та заблокувати в Німеччині. Чиновники стверджують, що Telegram не співпрацює з владою Німеччини і не підпорядковується її законам. Мінʼюст Німеччини буде розбиратися з Telegram: він месенджера вимагають підкорятися закону і видаляти нелегальний контент.